Bayern prüft Blitz-Transfer von Zaragoza - Freund reagiert

IMAGO/Jose Breton

Kommt Bryan Zaragoza schon im Winter zum FC Bayern?

Der FC Bayern hat mit massiven Personalsorgen zu kämpfen. Die Münchner prüfen nach dem Ausfall von Kingsley Coman, den Transfer von Bryan Zaragoza vorzuziehen.

"Da gehören immer drei Parteien dazu", sagte Sportdirektor Christoph Freund angesprochen auf Zaragoza im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag. Zuvor hatte "Sky" über die Münchner Gedankenspiele berichtet.

Der FC Granada soll bereits informiert worden sein. Der spanische Erstligist will Zaragoza demnach aber nicht in diesem Winter ziehen lassen, da sich ein adäquater Ersatz so kurzfristig nur schwer finden lasse.

Dem TV-Sender zufolge ist der FC Bayern auch noch nicht mit einem entsprechenden Angebot in Andalusien vorstellig geworden. "Bryan hat dem Verein [FC Granada] sehr viel zu verdanken. Aber es stimmt, Bryan ist sehr verwurzelt dort", sagte Freund.

Personalsituation beim FC Bayern spitzt sich zu

Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hatte unlängst nicht ausgeschlossen, dass der deutsche Rekordmeister noch einmal auf die Verletzungsmisere reagiert. Eric Dier und Sasha Boey wurden in der laufenden Transferperiode bereits für die Defensive verpflichtet.

Auf den offensiven Außenbahnen drückt nun ebenfalls der Schuh. Kingsley Coman zog sich gegen den FC Augsburg (3:2) einen Innenbandriss zu und fällt wochenlang aus. Das Comeback von Serge Gnabry (Muskelverletzung) soll sich laut "Bild" noch hinauszögern.

FC Bayern prüft Transfers: "Wir schauen es uns nun an"

"Sicherlich hätte ich vor zwei, drei Tagen gesagt: Das Transferfenster ist abgeschlossen. Wir schauen es uns nun an", sagte Dreesen der "tz" zufolge bei einem Fanclub-Besuch im Allgäu.

Der FC Bayern hat Zaragoza ursprünglich ab der kommenden Saison verpflichtet. Der 22-Jährige kommt vom FC Granada und erhält in München einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Als Ablösesumme werden rund 15 Millionen Euro kolportiert.

"Bryan Zaragoza ist ein antrittsstarker, sehr schneller und extrem wendiger Flügelspieler, der auf beiden Seiten einsetzbar ist. Er ist unberechenbar, torgefährlich und sehr gut in Eins-gegen-Eins-Situationen", bewertete Sportdirektor Christoph Freund den Deal in einer Vereinsmitteilung.