BVB-Star nach bitterer Panne: "Fehler gehören dazu"

Nico Schlotterbeck (M.) unterlief gegen den VfL Bochum ein Eigentor

Nico Schlotterbeck stand am vergangenen Sonntag einmal mehr über 90 Minuten für seinen BVB auf dem Platz, war in der Innenverteidigung ein wichtiger Aktivposten für seine Farben. Beim 3:1-Heimsieg gegen den VfL Bochum stand er vor der Halbzeitpause allerdings auch unfreiwillig im Fokus, als ihm ein Eigentor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich unterlief. Allzu lange hielt er sich mit seinem Lapsus aber nicht auf, wie der Nationalspieler verriet.

"Bis zur 45. Minute war es echt gut, danach hat es einen bitteren Beigeschmack gehabt. Aber ich kann damit umgehen. Ich habe Alex (Meyer, Anm. d. Red.) gesagt, dass es mir leid tut, dann war das in der Halbzeit auch gegessen", meinte Schlotterbeck gegenüber BVB-Vereinsmedien auf sein Eigentor angesprochen.

Dortmunds Innenverteidiger zeigte sich erleichtert, dass sein Team in der zweiten Halbzeit trotz seiner Eigentor-Panne einen letztlich ungefährdeten Heimsieg klarmachte: "Es ist Fußball, Fehler gehören dazu zum Sport. Aber ich kann damit umgehen und versuche dann nicht, auf Teufel komm raus, meinen Fehler wieder gutzumachen. Man muss sich trotzdem fokussieren auf sein eigenes Spiel, das habe ich probiert."

Schlotterbeck mit Lob für Dreifach-Knipser Füllkrug

Eine herausragende Leistung in diesem ersten BVB-Heimspiel im neuen Kalenderjahr zeigte Mittelstürmer Niclas Füllkrug, der alle drei Treffer für seine Farben beisteuerte.

"Er ist Stürmer, er hat das schon öfter gemacht. Wir freuen uns für ihn, er hat das richtig gut gemacht. Es kann gerne so weitergehen", bekam Füllkrug auch Lob von seinem Teamkollegen Nico Schlotterbeck.

Für den 24-Jährigen war es bereits das 27. Pflichtspiel der laufenden Saison im Trikot von Borussia Dortmund. Schlotterbeck ist damit der Feldspieler mit den meisten Einsatzminuten in der laufenden Spielzeit. In der Bundesliga stand er in 18 der 19 Begegnungen bislang in der Startelf.