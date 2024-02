Gladbach verlängert schon wieder mit Rocco Reitz

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Rocco Reitz hat seinen Vertrag bei Gladbach verlängert

Erst im September hat Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach den Vertrag von Eigengewächs Rocco Reitz bis Ende Juni 2026 verlängert. Nun wurde der Youngster mit der nächsten Ausdehnung seines Arbeitspapiers belohnt.

Wie Gladbach am Donnerstag bekanntgab, wurde der Vertrag von Reitz vorzeitig bis 2028 verlängert.

"Rocco Reitz steht sinnbildlich für den Borussia-Weg, über den wir in den vergangenen Monaten viel gesprochen haben", sagte Fohlen-Sportchef Roland Virkus in einer Mitteilung.

Er ergänzte: "Es erfüllt uns mit Freude und Stolz gleichermaßen, diesen Worten auch Taten wie diese Vertragsverlängerung folgen lassen zu können. Die Entwicklung von Rocco, speziell in den vergangenen Monaten, ist sensationell und vorbildhaft, und dass er seine Zukunft so langfristig bei Borussia sieht, ist ein tolles Signal für den gesamten Klub."

Reitz selbst betonte: "Borussia ist mein zweites Zuhause. Ich liebe den Verein. Ich liebe die Stadt. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl. Diese Vertragsverlängerung fühlt sich für mich perfekt an."

Laut "Sport Bild" soll das Salär des zentralen Mittelfeldmanns auf das eines Stammspielers auf rund zwei Millionen Euro angehoben werden.

Rocco Reitz ist bei Gladbach gesetzt

Der gebürtige Duisburger wechselte 2009 in die Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach und feierte 2020 sein Debüt in der Bundesliga.

In der aktuellen Saison ist Reitz bei Gladbach gesetzt, 15 Mal durfte er in der Bundesliga von Beginn an ran. Dabei erzielte der U21-Nationalspieler bereits vier Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor.

Seit seiner Geburt ist Reitz Mitglied der Borussia, seit seinem siebten Lebensjahr spielt er für den Klub. "Die Liebe zu diesem Verein ist genauso wie die Liebe zum Fußball riesig - größer geht's gar nicht", sagte Reitz, der früher Einlaufkind und mit seinem Vater als Fan Dauergast im Stadion war.