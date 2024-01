Neuer Rechtsverteidiger im Anflug auf den FC Schalke 04

IMAGO/Fabio Ferrari/LaPresse

Brandon Soppy schließt sich wohl dem FC Schalke 04 an

Die Suche des FC Schalke 04 nach einem neuen Rechtsverteidiger hat offenbar ein Ende gefunden.

Wie die beiden Transfer-Experten Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, hat sich der FC Schalke 04 die Dienste von Brandon Soppy gesichert.

Demnach wechselt der 21 Jahre alte Franzose per Leihe nach Gelsenkirchen. Soppy ist seit dem Sommer 2023 von Atalanta Bergamo an den FC Turin verliehen. Für die Stiere absolvierte der Youngster in dieser Saison aber nur fünf Pflichtspiele. Die Leihe steht nun vor einem vorzeitigen Abbruch.

Laut Romano befindet sich Soppy derzeit auf dem Weg nach Deutschland, um den Medizincheck auf Schalke zu absolvieren. Sein Vertrag bei Atalanta ist noch bis 2026 datiert.

Soppy kommt mit wenig Spielpraxis zum FC Schalke 04

Der U20-Nationalspieler Frankreichs lernte das Fußballspielen bei Stade Rennes. Nach einem Jahr bei Udinese Calcio schloss er sich im Sommer 2022 Bergamo an. 9,1 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

Beim Klub aus der Lombardei konnte sich Soppy, der 2021 auch bei Borussia Dortmund gehandelt wurde, aber bislang nicht durchsetzen. Lediglich 16 Pflichtspiele absolvierte er für Atalanta.

Als Wunschkandidat für Schalkes rechte Abwehrseite galt lange Koffi Kouao vom FC Metz. Der Ivorer weilte sogar schon in Gelsenkirchen, um den Medizincheck zu absolvieren - dann grätschte Dinamo Zagreb dazwischen und lockte Kouao zum Verdruss von S04 erfolgreich nach Kroatien.

Fabien Centonze vom FC Nantes galt zuletzt als Alternative. Laut "Le Parisien", "Sky" und "Ruhr Nachrichten" hatten die Königsblauen bereits Verhandlungen mit dem 28 Jahre alten Franzosen aufgenommen.

Zuletzt hatte "transfermarkt.de" jedoch enthüllt, dass Centonze nicht gerade ein einfacher Profi sei. Dem Spieler werde "ein schwieriger Charakter nachgesagt", so das Portal. Ob die Knappen daher auf Soppy umgestiegen sind, ist nicht bekannt.