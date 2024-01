Medien: Löw könnte Tuchel-Ersatz werden

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Tuchel könnte dem FC Bayern am Wochenende fehlen

Dem FC Bayern droht im kommenden Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach womöglich der Ausfall von Trainer Thomas Tuchel. Einen Ersatzplan haben die Münchner aber wohl schon in der Hinterhand.

Wie die "Bild" berichtet, würde der FC Bayern auf einen Ausfall Tuchels aller Voraussicht nach mit einer Beförderung von Co-Trainer Zsolt Löw reagieren. Der 44-Jährige ist seit über fünf Jahren Tuchels "rechte Hand" und leitete bereits am Mittwoch das Training.

Bayerns Cheftrainer leidet aktuell unter einem grippalen Infekt. Ob er rechtzeitig bis zum Anpfiff am Samstag um 15:30 Uhr fit wird, ist "keinesfalls sicher", schreibt "Bild".

FC Bayern will jedes Risiko vermeiden

Im Fall von Tuchel wird der FC Bayern so kurz vor den "Wochen der Wahrheit" jedes Risiko einer weiteren Ansteckung verhindern wollen. Zwar geht es in der Champions League erst am 14. Februar weiter, doch bereits am 10. Februar steht der Liga-Gipfel gegen Bayer Leverkusen auf dem Programm. Weitere Ausfälle im ohnehin schon ausgedünnten Kader in der Trainingswoche davor können und wollen sich die Münchner nicht leisten.

Neben Löw könnten im Fall eines Tuchel-Ausfalls auch auf Sportchef Christoph Freund einige neue Aufgaben zukommen. So spekuliert die "Bild", dass er möglicherweise einen Teil der Medienarbeit rund um das Spiel gegen die Gladbacher übernehmen könnte.

Die Gestaltung des Matchplans wird nach Einschätzung der Boulevardzeitung aber in jedem Fall in Tuchels Händen bleiben. Seine Anweisungen müssten dann nur auf einem anderen Weg an das Trainerteam und die Mannschaft weitergegeben werden.

FC Bayern von Verletzungspech heimgesucht

Sollte Bayerns Cheftrainer für die Partie gegen die Fohlen ausfallen, würde das nur zu gut ins aktuelle Bild passen.

Der Rekordmeister wurde in den letzten Tagen und Wochen von großem Pech heimgesucht. Zahlreiche Leistungsträger sind verletzt, nicht wenige von ihnen schwer. Dass die Münchner angesichts dessen auf dem Transfermarkt noch einmal zuschlagen, gilt als nahezu sicher.