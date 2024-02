Transfer verweigert: Haller lehnt BVB-Abschied ab

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Sébastien Haller bleibt beim BVB

Sébastien Haller hat die vielleicht letzte Chance sausen lassen, den BVB noch im laufenden Transferfenster zu verlassen. Ein Klub aus der Premier League wollte den Ivorer gerne bis zum Saisonende ausleihen, doch der Stürmer wehrte sich erfolgreich gegen seinen Abschied.

Wäre es nach dem BVB gegangen, so hätte Sébastien Haller am Mittwoch die Weichen für einen Abschied von den Schwarz-Gelben stellen können.Den Dortmundern lag zu diesem Zeitpunkt laut "The Athletic" eine Anfrage des FC Fulham für eine Leihe bis zum Saisonende vor. Ein Angebot, das der Bundesligist dem Bericht zufolge angenommen hätte.

Die Dortmunder haben Fulham demnach die Erlaubnis erteilt, Kontakt zum Haller-Lager aufzunehmen und weitere Schritte zu besprechen.

BVB gibt grünes Licht für Haller-Gespräche

Hätte Haller seine Zustimmung gegeben, wären am Donnerstag weitere Gespräche zwischen den Klubs geführt worden, heißt es.

Doch der Stürmer, der aktuell beim Afrika-Cup weilt, lehnte den Transfer auf die Insel ab. Weil bis zum Ende der Deadline nur noch wenige Stunden verbleiben, habe er sich dagegen entschieden, schreibt "The Athletic".

Stürmer beim BVB nur Edel-Reservist

Für den 29-Jährigen wäre ein Wechsel in die Premier League die große Chance gewesen, in der laufenden Saison doch noch regelmäßig zum Einsatz zu kommen. Dies dürfte beim BVB nicht der Fall sein, denn dort ist Niclas Füllkrug in der Sturmspitze gesetzt. Zudem konnte auch Youngster Youssoufa Moukoko zuletzt wieder mit ordentlichen Leistungen punkten.

30-Millionen-Mann Haller ist in der laufenden Saison nicht mehr als Edel-Reservist. Bisher kam er erst in 13 Pflichtspielen zum Einsatz (zwei Tore), nur fünf Mal stand er in der Startelf. Körperliche Probleme zu Beginn der Saison hatten den Ivorer weit zurückgeworfen, nachdem er in der vergangenen Rückrunde noch mit neun Toren in 19 Bundesligaspielen vollends überzeugen konnte.