Fix: Boateng soll Serie-A-Schießbude schließen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jerome Boateng läuft künftig in der Serie A auf

Jerome Boatengs mehrmonatige Suche nach einem neuen Verein ist vorbei: Der frühere Verteidiger des FC Bayern und Rio-Weltmeister heuert bei Serie-A-Schlusslicht US Salernitana in Italien an.

Wie der Klub mitteilte, erhält der 35-Jährige in der kampanischen Hafenstadt einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Laut italienischen Medienberichten soll Boateng für das halbjähriges Engagement beim Abstiegskandidaten rund eine halbe Million Euro einstreichen.

Der Auftrag des Routiners bei Salernitana ist klar: Boateng soll der schwachen Defensive die dringend benötigte Stabilität geben.

Mit 44 Gegentreffern ist das frühere Team seines Münchner Ex-Mitspielers Franck Ríbery kurz nach Beginn der Rückrunde die Schießbude der Serie A. Salernitana hat derzeit sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

In Salernitana wird Boateng mit seinem Weggefährten Ribéry zusammenarbeiten. Dieser hatte dort im Herbst 2022 seine Profi-Karriere beendet und ist mittlerweile als Techniktrainer angestellt.

Boatengs Vertrag bei Olympique Lyon aus der französischen Ligue 1 war im letzten Sommer ausgelaufen. Zwischenzeitlich hielt er sich beim FC Bayern fit.

FC Bayern lehnte Boateng-Engagement wegen Nebengeräuschen ab

Einen Kontrakt gab der deutsche Rekordmeister ihm trotz seiner Personalsorgen in der Abwehr allerdings letztlich nicht - vor allem wegen der Nebengeräusche um den Strafprozess gegen den Ex-Nationalspieler.

"Wir haben die Situation analysiert, die Gesamtsituation bei Jérôme, die nicht nur sportlich ist, leider", erläuterte Trainer Thomas Tuchel.

Boateng hatte von 2011 bis 2021 sehr erfolgreich beim FC Bayern gespielt. Dann folgte das enttäuschende Intermezzo in Lyon.

Mit er deutschen Nationalmannschaft gewann der Abwehrmann 2014 in Brasilien die Weltmeisterschaft. Sein letztes Länderspiel bestritt der Innenverteidiger im Jahr 2018.