Boateng macht pikante Enthüllung zu Bayern-Absage

Im vergangenen Herbst trainierte Jerome Boateng zeitweise beim FC Bayern mit, eine Rückkehr des ehemaligen Nationalspielers zum Rekordmeister kam aber nicht zustande. In einem Interview hat der Ex-Weltmeister nun angedeutet, dass womöglich nicht nur sportliche Gründe eine Rolle spielten.

"Hätte nur Thomas Tuchel entschieden, würde ich heute das Bayern-Trikot tragen", enthüllte der Innenverteidiger im Gespräch mit der "Bild am Sonntag": "Er war die treibende Kraft hinter meinem Engagement in München und der Möglichkeit, mich dort fit zu halten. Ich kann mich nur bei ihm bedanken."

Aber "dann hieß es, dass der Kader doch gut genug besetzt sei", erklärte Boateng: "Das wurde mir zumindest so gesagt." Nach mehrmonatiger Vereinssuche heuerte der 35-Jährige schließlich beim italienischen Erstliga-Schlusslicht US Salernitana an.

"Ich bin froh, nach einem halben Jahr wieder spielen zu dürfen: Das Training mit meinen Kollegen zu haben, den Teamgeist in der Kabine. Das habe ich sehr vermisst", gestand Boateng, der zuvor bei Olympique Lyon unter Vertrag gestanden hatte: "Das Gefühl hier ist sehr gut, ich bin auch nicht ewig weit weg von München. Nun muss ich nur wieder in den Rhythmus kommen."

FC Bayern für Jerome Boateng eine "Herzensangelegenheit"

Böses Blut gibt es trotz der Absage des deutschen Branchenführers jedoch nicht.

"Der FC Bayern ist für mich immer eine Herzensangelegenheit. Ich bin dem Verein unglaublich dankbar für die Chance, dass ich mich dort beweisen und später fit halten durfte. Ich werde dem Verein immer dankbar sein, immer Bayern-Fan bleiben", stellte Boateng klar.

Ein Karriereende ist für den Routinier derweil noch kein Thema. "Ich denke noch nicht ans Aufhören. Ich muss wieder in die Spiele kommen, meinen Takt finden", betonte der gebürtige Berliner: "Ich will noch einige Jahre, vielleicht drei, spielen."

Für den FC Bayern lief der Abwehrmann zwischen 2011 und 2021 in 363 Pflichtspielen auf. In dieser Zeit wurde er neun Mal deutscher Meister und gewann zwei Champions-League-Titel.