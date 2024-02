Kuriose Endspiele für Union-Trainer Bjelica

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Nenad Bjelica ist bei Union Berlin angezählt

Nach seiner Tätlichkeit gegen Leroy Sané vom FC Bayern sitzt Trainer Nenad Bjelica bei Union Berlin alles andere als fest im Sattel.

Wie die "Sport Bild" berichtet, stehen Union Berlin zwei Bjelica-Endspiele bevor. Verlieren die Eisernen sowohl im Nachholspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am Mittwoch als auch gegen den VfL Wolfsburg am Samstag, wäre der Coach nicht mehr zu halten, so der Bericht.

Das Kuriose: Das Duell gegen Mainz muss Bjelica von der Tribüne aus beobachten. Erst gegen Wolfsburg darf der Kroate wieder an der Seitenlinie stehen.

Bjelica war im Nachholspiel beim FC Bayern (0:1) nach einer Tätlichkeit gegen Nationalspieler Leroy Sané des Platzes verwiesen worden. Anschließend wurde er vom Verband für drei Spiele gesperrt, den jüngsten 1:0-Sieg gegen Darmstadt verfolgte er daher von der Tribüne aus.

Union Berlin: Bjelica auch bei den Spielern in der Kritik?

Zusätzlich zur Sperre brummte der DFB Bjelica eine Strafe in Höhe von 25.000 Euro auf. "Sport Bild" zufolge muss der 52-Jährige die gleiche Summe bei Union Berlin blechen.

Durch seinen Aussetzer im Spiel gegen den FC Bayern hatte Bjelica letztlich eine Debatte in Gang getreten, ob er als Chefcoach beim Bundesligisten überhaupt noch tragbar sei.

Zuletzt hatte der "kicker" berichtet, dass der Coach auch bei seinen Spielern in Ungnade gefallen sein soll. Das schreibt auch die "Sport Bild". Demnach sieht das Team den Übungsleiter nicht nur wegen des Sané-Vorfalls kritisch.

Sein Führungsstil sei schroff, seine Trainingsmethoden altbacken und taktisch bekäme die Mannschaft zu wenig Input, so das Magazin.

Öffentlich gab es zuletzt vorsichtige Rückendeckung aus der Vereinsführung. Er gehe "davon aus", dass Bjelica bis Saisonende weiter im Amt sei, sagte Präsident Dirk Zingler bei "DAZN". Die Unruhe bei Union wirke "draußen größer, als sie drin ist".

Nenad Bjelica war Ende November auf Urs Fischer gefolgt, der sich nach Jahren des Aufschwungs mit den Köpenickern plötzlich in der Hinrunde mitten im Abstiegskampf wiederfand.