FC Bayern hat Davies-Nachfolger schon im Visier

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Miguel Gutiérrez zählt beim FC Bayern angeblich zu den Transfer-Kandidaten

Um Alphonso Davies vom FC Bayern ranken sich seit Wochen und Monaten Abschiedsgerüchte, ein Wechsel zu Real Madrid steht im Raum. Für den Fall, dass der Kanadier geht, haben die Münchner offenbar schon einen Ersatz ins Auge gefasst.

Miguel Gutiérrez von der spanischen Sensationsmannschaft FC Girona hat das Interesse des FC Bayern geweckt, wie es in der neuen Ausgabe des "Bild"-Podcasts "Bayern-Insider" heißt. Die Angaben des Portals "Relevo", das bereits im vergangenen Dezember über mögliche Avancen des deutschen Rekordmeisters berichtete, treffen demnach zu.

Die Münchner Kaderplanen beobachten den Linksverteidiger, er zähle "definitiv" zu den Kandidaten für eine Verpflichtung, so "Bild" nun.

Die ersten Bemühungen um einen möglichen Transfer des 22-jährigen Linksverteidiger haben einen guten Grund: Noch ist völlig unklar, ob Stammkraft Alphonso Davies seinen 2025 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Seit Monaten schon wird über einen Abschied spekuliert, der spanische Rekordmeister Real Madrid soll Berichten zufolge das Wunschziel des Kanadiers sein.

Der FC Bayern würde den Berichten zufolge einem Davies-Transfer im Sommer durchaus zustimmen, sollte die Ablösesumme stimmen.

FC Bayern: Davies bleibt vage - Hoher Preis für Gutiérrez

Der 23-Jährige, der aktuell wegen einer Innenbandzerrung im Knie pausieren muss, konnte im bisherigen Saisonverlauf nicht an sein Leistungsmaximum kommen. Zuletzt im "kicker" auf seine Zukunft angesprochen, blieb Davies indes vage und erklärte lediglich: "Ich fühle mich hier sehr wohl, spiele in einer unglaublichen Mannschaft, bei einem der absoluten Top-Vereine Europas."

Miguel Gutiérrez dürfte unterdessen nur einer von mehreren Kandidaten beim FC Bayern sein, die im Sommer die Nachfolge des Linksverteidigers antreten könnten. Sportdirektor Christoph Freund wolle gleich mehrere Optionen herausarbeiten, so die Einschätzung im Podcast.

"Relevo" hatte unterdessen zuletzt berichtet, dass ein Transfer des Spaniers durchaus kostspielig werden könnte: In seinem bis 2027 gültigen Arbeitspapier bei Girona sei eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro verankert.

Gutiérrez zählt beim Tabellenzweiten der Primera División zum absoluten Stammpersonal. In 26 Partien in dieser Saison stand er in der Startelf.