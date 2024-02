Terzic, Hummels und Co. feiern "heimlichen BVB-Helden"

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Mateu Morey wurde im BVB-Heimspiel gegen den SC Freiburg eingewechselt

Beim glatten 3:0-Heimsieg von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg am Freitagabend war es eindeutig die emotionalste Geschichte des Abends: Mateu Morey hat nach fast drei Jahren sein Comeback in der Bundesliga gefeiert. Der vom Verletzungspech verfolgte Außenverteidiger zeigte sich nach der Partie völlig überwältigt.

Morey konnte es selbst offensichtlich gar nicht fassen: Noch Minuten nach dem Abpfiff drehte der 23-Jährige seine Runde durch den Signal Iduna Park und ließ sich vom schwarz-gelben Anhang feiern.

Im April 2021 hatte der Rechtsverteidiger zuvor sein letztes Bundesliga-Spiel für den BVB bestritten, war anschließend mit einer schwerwiegenden Knieverletzung ausgefallen. Auf dem Weg zurück hatte es immer wieder dramatische Rückschläge gegeben, sodass er insgesamt 1015 Tage lang gefehlt hatte.

"Mateu ist unser heimlicher Held", freute sich dann auch BVB-Cheftrainer Edin Terzic mit Morey, den er in der 88. Spielminute für Ian Maatsen eingewechselt hatte.

"Er hat nahezu drei Jahre an seinem Comeback gearbeitet. Das sind ewig viele Meter, die du da in Laufschuhen auf dem Trainingsplatz abspulst. Es war ein extrem langer Weg, aus dem Krankenhaus wieder zurück auf den Trainingsplatz. Ich bin unglaublich stolz auf Mateu und unglaublich stolz, so einen Charakter in meiner Mannschaft zu haben. Wir freuen uns einfach darüber, dass wir ihm das heute ermöglichen konnten. Wir hoffen, dass er dadurch ganz viel Energie tanken kann", fügte Terzic ebenfalls emotional angefasst über den Defensivmann hinzu, der vor vier Jahren zum BVB gewechselt war.

Morey steht bei 19 Bundesliga-Spielen für den BVB

Auch seine Mitspieler feierten den Rückkehrer für seinen ersten Kurzeinsatz im Heimspiel gegen Freiburg. So schrieb Mats Hummels via Instagram in Richtung Mateu Morey: "Was für ein Comeback! Unglaublich, wie du das gepackt hast!" Dortmunds Kapitän Emre Can fügte hinzu: "Willkommen zurück, Mateu!"

Zahlreiche weitere Teamkollegen posteten oder teilten ein Foto, welches Morey feiernd vor den BVB-Anhängern zeigte.

Torjäger Niclas Füllkrug sagte nach dem Spielende am "DAZN"-Mikrofon: "Das war mega! Ich freue mich einfach tierisch für ihn. Das vor der Südtribüne war etwas Besonderes für ihn. Ich hoffe, da kommen noch einige Einsätze dazu."

In seiner gesamten Zeit in Deutschland steht Morey seit dem Sommer 2019 bei gerade einmal 19 Bundesliga-Einsätzen für den BVB.