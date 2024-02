Real erteilt Bayern wohl Transfer-Absage

IMAGO/Blatterspiel

Bayern-Sportdirektor Freund bastelt schon am Kader für die kommende Saison

Trotz der Neuverpflichtungen im Winter, ist der FC Bayern wohl weiter auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger im Sommer. Als mögliche Verstärkung gilt auch Rafa Marin. Womöglich kann der deutsche Rekordmeister den Spanier nun aber von seiner Liste streichen.

Mit Eric Dier und Sacha Boey verstärkte sich der FC Bayern im Wintertransferfenster gleich doppelt in der Defensive. Trotzdem soll im Sommer ein weiterer Innenverteidiger her. Ronald Araujo gilt dabei als absoluter Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel. Am Uruguayer vom FC Barcelona baggerten die Münchener schon im Winter, ein Transfer realisierte sich aber nicht.

Ob es im kommenden Sommer anders aussehen könnte, ist unklar. Deswegen hat der FC Bayern auch noch andere Namen auf seiner Liste. Einer dieser Namen soll Rafa Marin sein. Der Spanier, derzeit von Real Madrid an Deportivo Alaves ausgeliehen, hat sich mit starken Leistungen in den Fokus der Top-Klubs gespielt.

Real Madrid erteilt Marin-Interessenten wohl Absage

Für Alaves stand der spanische U21-Nationalspieler in der laufenden Spielzeit in 21 LaLiga-Partien auf dem Platz. Einen Großteil davon über die vollen 90 Minuten.

Die Königlichen sollen allen Interessenten nun aber eine Absage erteilt haben. Wie die "as" berichtet, soll der 21-Jährige in der kommenden Saison fester Bestandteil des Kaders von Real Madrid werden. Auch deshalb soll man in der spanischen Hauptstadt auf einer "Not-Verpflichtung" im Winter verzichtet haben. Mit Antonio Rüdiger und Nacho Fernandez fehlen Carlo Ancelotti derzeit die letzten gelernten Innenverteidiger.

Eder Militao und Ex-Bayern-Star David Alaba fehlen mit Kreuzbandrissen schon länger. Während der Brasilianer möglicherweise im April auf den Platz zurückkehren könnte, droht Alaba sogar die Europameisterschaft in Deutschland zu verpassen.