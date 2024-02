Klopp zum FC Bayern? Ex-BVB-Star hat Bauchschmerzen!

IMAGO/Tim Markland

Wird beim FC Bayern gehandelt: Jürgen Klopp

Rund um den FC Bayern wird über die Zukunft von Thomas Tuchel diskutiert. Das Weiterkommen in der Champions League gegen Lazio Rom ist Pflicht, andernfalls könnte für den Coach in München schon wieder Schluss sein. Parallel dazu machen Gerüchte um den ab Sommer verfügbaren Jürgen Klopp die Runde - Ex-Borusse Karl-Heinz Riedle ist hierbei jedoch skeptisch.

"Natürlich würde ich mir aus Dortmunder Sicht wünschen, dass er das niemals macht. Ob er irgendwann nach München gehen würde nach seiner ganzen Historie beim BVB, weiß ich nicht", erklärte Riedle im Interview mit "t-online".

Klopp hatte unlängst angekündigt, den FC Liverpool nach der Saison zu verlassen. Obwohl er übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Anschluss eine Pause plant, wird bereits fleißig über seinen nächsten Trainerjob spekuliert.

"Er hat genügend Titel gewonnen und viel Geld verdient. Ich weiß nicht, was ihn noch antreibt. Ich glaube, dass ihn die Nationalmannschaft mittelfristig noch interessieren könnte. Weltmeister oder Europameister zu werden, sind die Titel, die man mit einer Vereinsmannschaft nicht erreichen kann. Wenn die Konstellation passt, könnte ich mir das gut vorstellen", so Riedle.

Beim FC Bayern könnte demnächst eine Stelle frei werden, sollte Thomas Tuchel nicht bald den Turnaround schaffen. Nach der jüngsten 0:3-Pleite in Leverkusen steht der Nachfolger von Julian Nagelsmann massiv unter Druck.

Riedle verdeutlichte, dass es beim Rekordmeister "in diesem Jahr nicht so läuft". Speziell in der Bundesliga sei das Starensemble "nicht mehr so dominant" wie früher.

Muss Kane den FC Bayern retten? Riedle winkt ab

Umso größer sind die Hoffnungen beim FC Bayern, dass Torjäger Harry Kane den sprichwörtlichen Karren aus dem Dreck zieht.

"Er ist zumindest ein Spieler mit großer Erfahrung in den sogenannten Crunch-Time-Spielen. Es ist extrem wichtig, dass du auch Spieler hast, die Spiele entscheiden können, aber davon hat Bayern eigentlich eh genug. Harry ist sicherlich sehr wichtig für Bayern, aber auch nicht der Alleinunterhalter, der das Duell mit Lazio entscheiden muss", stellte Riedle klar.