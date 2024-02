Julian Brandt hat sechs Kilo abgenommen: "Ich war tot"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Julian Brandt ist beim BVB wieder zurück

Julian Brandt fehlte Borussia Dortmund zuletzt aufgrund eines grippalen Infekts. Den BVB-Star hat es nach eigenen Angaben richtig heftig erwischt.

"Ich hatte acht Tage Fieber. Das dauert. Dann wirst du ungeduldig, starrst gegen die Wand, isst nichts. Das ist dann alles nicht so geil für Fußball", sagte Julian Brandt am Rande der "Baller League" im Twitch-Gespräch mit "MontanaBlack" über seine Erkrankung, die ihn ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Der Offensivspieler habe in der Zeit sechs Kilogramm abgenommen.

An was er genau erkrankt war, sei "nicht so ganz klar" gewesen, so der 27-Jährige. Von den Symptomen her habe es sich um eine schwere Grippe gehandelt.

Brandt hatte sowohl gegen den VfL Bochum (3:1) also auch beim Remis in Heidenheim (0:0) zuschauen müssen. Beim jüngsten 3:0-Sieg gegen den SC Freiburg feierte er nach Einwechslung sein Comeback. Es habe sich angefühlt, als habe er "sechs Wochen nichts gemacht", für mehr habe die "Luft" nicht gereicht.

"Ich war tot", so der Dortmunder: "Ich war zwei Wochen richtig k.o., ich habe gefühlt die Pest gehabt."

BVB wieder auf Kurs Champions League

Mittlerweile kann Julian Brandt im Training des Revierklubs wieder voll mitwirken, auch bei der öffentlichen Trainingseinheit von Chefcoach Edin Terzic am Dienstag wirkte er mit. Beim Auswärtsspiel des BVB in Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr) könnte er daher wieder ein Kandidat für einen Einsatz sein.

Julian Brandt zählt bei Borussia Dortmund auch in dieser Saison zu den torgefährlichsten Spielern im Kader. In 19 Bundesliga-Partien erzielte er sechs Tore und lieferte acht Vorlagen. Auch in der Champions League konnte er in fünf Partien einen Treffer beisteuern.

Mit einem Tor und einer Vorlage in den ersten beiden Spielen des neuen Kalenderjahres gegen Darmstadt 98 (3:0) und 1. FC Köln (4:0) hatte er kurz vor seinem krankheitsbedingten Ausfall zudem Anteil daran, dass Borussia Dortmund wieder den Blick auf die Champions-League-Qualifikation richten kann. "Es sieht jetzt wieder etwas besser aus", befand Brandt im Livestream von "MontanaBlack" daher.