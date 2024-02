Tausch-Gerücht: Landet Sancho bei Spanien-Gigant?

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Jadon Sancho spielt seit dem Winter wieder für den BVB

Die sportliche Zukunft von BVB-Leihspieler Jadon Sancho über den Sommer hinaus ist noch offen. Einem englischen Medienbericht zufolge hat Manchester United schon einen Plan in der Hinterhand.

Jadon Sancho hat seit seinem Winter-Wechsel ein beachtliches Comeback im BVB-Trikot hingelegt. Geht es nach den Dortmunder Verantwortlichen, soll Sancho auch über den Sommer hinaus bleiben.

Sancho ist jedoch nur bis Saisonende von Manchester United an den BVB ausgeliehen. Doch hier, wo er zwischen 2017 und 2021 in jungen Jahren bereits 137 Spiele absolvierte, 50 Tore erzielte und 64 Treffer vorlegte, soll es aus Sicht vieler Fans am liebsten auch in der kommenden Spielzeit mit dem Engländer weitergehen, der sich bei den Red Devils zuvor ins Abseits manövriert hatte.

Sancho: "Wir werden sehen, was passiert"

Der Spieler äußerte sich in der vergangenen Woche selbst zur Zukunftsfrage. Sancho soll laut den "Ruhr Nachrichten" auf diese Frage "gestenreich" reagiert und gesagt haben: "Wir werden sehen, was passiert."

Grundsätzliche Voraussetzung für einen Verbleib in Dortmund wäre laut einem jüngsten Bericht "Sport Bild" allerdings, dass der Engländer seinen Wechsel-Wunsch bei seinem Stammverein klar hinterlegt und selbst auf den Transfer drängt.

Fädelt ManUnited einen Tausch-Deal ein?

Doch möglicherweise hat der englische Gigant schon andere Pläne mit Sancho. Wie der "Daily Express" berichtet, könnte der 23-Jährige Teil eines Tauschdeals mit einem anderen europäischen Top-Klub werden.

Die Engländer sind demnach stark an einer Verpflichtung von Frenkie de Jong vom FC Barcelona interessiert. Ein Angebot über rund 105 Millionen Euro sollen die Katalanen aber schon abgelehnt haben. Um den Preis für den Niederländer zu drücken, könnte dem "Daily Express" zufolge United Spieler in den Deal integrieren.

Und für ein solchen Tausch sei eben Sancho ein möglicher Kandidat, heißt es in dem Bericht. Weitere Spieler, die infrage kommen, seien Antony, Scott McTominay und Mason Greenwood.

Falls Barcelona auf einen solchen Deal eingehen würde, würde der BVB wohl trotz aller Bemühungen in die Röhre gucken.