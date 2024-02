Kalajdzic fällt schwer verletzt aus

IMAGO/Blatterspiel/SID/IMAGO/Blatterspiel

Fällt erneut lange aus: Sasa Kalajdzic (2.v.r.)

Hiobsbotschaft für Eintracht Frankfurt: Mittelstürmer Sasa Kalajdzic hat eine Kreuz- und Außenbandruptur im rechten Knie erlitten.

Das teilte der Tabellensechste der Fußball-Bundesliga am Montag mit. Im Auswärtsspiel am Sonntag beim SC Freiburg (3:3) hatte Kalajdzic bereits in der elften Minute den Rasen verletzungsbedingt verlassen müssen, nun fällt der 26-Jährige "auf unbestimmte Zeit aus".

Für Kalajdzic ist es schon der dritte Kreuzbandriss seiner Karriere. Ob der Angreifer noch einmal das Trikot der Hessen tragen wird, ist offen.

Denn der österreichische Nationalspieler war erst Anfang Januar auf Leihbasis vom englischen Erstligisten Wolverhampton Wanderers an den Main gewechselt, dort endet sein Vertrag im Sommer.