Heftige Kritik an Kane und Tuchel

IMAGO/Laci Perenyi

Harry Kane und Thomas Tuchel stehen beim FC Bayern in der Kritik

Nach der 2:3-Pleite beim VfL Bochum ist die Kritik am FC Bayern groß. Ex-Profi Dietmar Hamann fand nun deutliche Worte für Stürmer Harry Kane und Trainer Thomas Tuchel.

"Spielentscheidend war gestern nicht der Platzverweis von Upamecano mit dem Elfmeter, sondern die vergebene Chance von Kane", stellte Hamann bei "Sky" klar: "Wenn die Bayern das 2:0 machen, ist das Ding durch. Den Ball muss er in der Situation quer auf Müller spielen."

Der 50-Jährige meint damit eine Szene, in der Kane nach einem Traumpass von Jamal Musiala frei vor Bochum-Keeper Manuel Riemann auftauchte. Doch der Kapitän der englische Nationalmannschaft schoss deutlich über das gegnerische Tor. Eine Querpass zu Müller wäre wohl die bessere Option gewesen.

Laut Hamann hätte Trainer Tuchel Kane nach dem Spiel nicht von der Kritik verschonen dürfen.

Tuchel "hat eine große Chance verpasst"

"Das hätte Tuchel nach dem Spiel auch explizit ansprechen müssen. Kane wurde bisher von jeglicher Kritik verschont, so hätte Tuchel ein Signal an die ganze Mannschaft senden können, dass Kritik vor keinem Namen Halt macht," merkte der TV-Experte an und ergänzte: "Er hat eine große Chance verpasst, die Mannschaft hinter sich zu bringen."

Beim klaren Außenseiter VfL Bochum kassierten die Münchner nach einer erneut dürftigen Vorstellung ein ernüchterndes 2:3 (1:2) und kassierten die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie. An der Tabellenspitze der Bundesliga hat Bayer Leverkusen nun acht Punkte Vorsprung, der Titelverteidiger hat die 12. Meisterschaft in Serie längst nicht mehr in eigener Hand.

Für den eigentlichen Bayern-Aufbaugegner Bochum sorgten Takuma Asano (38.), Keven Schlotterbeck (44.) und Kevin Stöger (78.) per Foulelfmeter für die Sensation. Jamal Musiala (14.) hatte den Favoriten zunächst in Führung geschossen.

Zu allem Überfluss sah Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano auch noch Gelb-Rot (77.).