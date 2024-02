FC Bayern und BVB jagen Norwegen-Überflieger

IMAGO/Beate Oma Dahle

Im Visier des FC Bayern und des BVB? Sverre Nypan

Sverre Nypan ist im Dezember 2023 gerade einmal 17 Jahre alt geworden, zählte damals schon zum erweiterten Stammpersonal beim norwegischen Erstligisten Rosenberg BK und steht offenbar auf dem Einkaufzettel des Großteils der europäischen Fußball-Prominenz. Auch der FC Bayern und Borussia Dortmund sollen ein Auge auf den Youngster geworfen haben.

Der FC Bayern und der BVB sollen zu einer Reihe namhafter Klubs zählen, die die Entwicklung von Sverre Nypan von Rosenborg BK genau verfolgen. Das berichtet der türkische Journalist Ekrem Konur.

Demnach zählen auch Real Madrid, Manchester City sowie der FC Arsenal und Manchester United zu den Vereinen, die Nypan im Blick haben.

Im November 2022 feierte Sverre Nypan mit 15 Jahren, zehn Monaten und 18 Tagen als jüngster Spieler in der Geschichte des Klubs sein Profidebüt für Rosenborg BK. Seitdem kamen 29 weitere Pflichtspiele (5 Tore/4 Vorlagen) hinzu. Meist agierte der norwegische U19-Nationalspieler im zentralen Mittelfeld, half aber auch erfolgreich im Sturmzentrum aus.

Kein Wunder also, dass der Youngster Begehrlichkeiten weckt. Dass ist offenbar auch der Beraterbranche bewusst und so sicherte sich Rafaela Pimenta, langjährige Vertraute und Nachfolgerin des 2022 verstorbenen Mino Raiola, bereits die Möglichkeit Nypan zu vertreten.

Erling Haalands Karriereplanung als Vorbild

Im Gespräch mit "Nettavisen" erklärte Pimenta bereits, warum sie so überzeugt von ihrem Klienten ist. "Er zeigt, was er kann, und wir wollen nicht zu viele Erwartungen an ihn stellen. Auf der anderen Seite wissen wir zu schätzen, was er tut, denn es ist spektakulär", so die mächtige Agentin. "Das ist genau das, was wir wollen."

Ein schneller Wechsel wird zudem eher nicht anstehen, das soll Pimenta mit Nypans Familie abgesprochen haben. "Sie sagte, man müsse langfristig denken. Sverre sollte so lange wie möglich ein Jugendlicher sein. Ich sollte ihr versprechen, dass er genügend Zeit mit seinen Freunden außerhalb der Rosenborg-Profis verbringt, dass er normale Dinge tut und dass er es im Fußball auch schaffen wird, wenn er in der Schule zwei oder drei Fächer schaffen kann. Erling [Haaland; d. Red.] ist erst mit 18 von Norwegen fortgegangen. Ich denke, es ist eine gute Idee, hier geduldig zu sein", erklärte Nypans Vater Arne Nypan "TV2".

Eben jener Erling Haaland wählte als ersten Verein aus einer der Top-5-Ligen übrigens den BVB - ein Fingerzeig?