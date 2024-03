S04-Talent trifft nach Beförderung

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Vitalie Becker hat einen Profivertrag beim FC Schalke 04 unterschrieben

Der FC Schalke 04 hat die Planungen für die Zukunft zuletzt weiter vorangetrieben und ein junges Talent mit einem Profivertrag ausgestattet. Vitalie Becker hat sich bis Ende Juni 2027 an die Königsblauen gebunden. Das neue Arbeitspapier tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft.

Der Linksverteidiger ist bei der U19 der Knappen unumstrittene Stammkraft und mit drei Toren und sechs Vorlagen in 20 Partien der Saison 2023/24 zudem bereits an neun Treffern direkt beteiligt gewesen. Das letzte Tor des 18-Jährigen sorgte allerdings nur bedingt für Jubelstürme.

Beim 1:1 gegen den SC Paderborn erzielte Becker am 25. Februar seinen 2. Ligatreffer in der laufenden Spielzeit, das Ergebnis gegen die Ostwestfalen dürfte aber auch die letzten Hoffnungen der Königsblauen Talente darauf begraben haben, Tabellenführer Borussia Dortmund noch von der Spitze der Staffel West zu verdrängen. Die Borussen haben nun bereits 14 Punkte Vorsprung.

Der FC Schalke 04 darf allerdings so oder so hoffen, dass Becker künftig eine Verstärkung für den Profikader darstellt. Das machte man bereits bei der Bekanntgabe der Unterschrift klar:

"Wir freuen uns sehr, mit Vitalie einen talentierten Jungen aus der Region langfristig an uns zu binden und ab Sommer dauerhaft bei den Profis begrüßen zu dürfen. Er hat sich den Sprung in die Lizenzspielermannschaft mit konstant guten Leistungen im Nachwuchs verdient", kommentiert Sportdirektor Marc Wilmots die Unterschrift in einer offiziellen Mitteilung auf "schalke04.de". "Vitalie hat seit der U9 alle Nachwuchsteams der Knappenschmiede durchlaufen, hart gearbeitet und sich kontinuierlich weiterentwickelt."

Chancen beim FC Schalke 04 dürften gut sein

"In den Testspielen und im Trainingslager hat Vitalie seine ersten Schritte mit dem Team gemacht und gute Dinge gezeigt. Er ist ein junger Spieler, der heiß darauf ist, sich auf Schalke durchzusetzen. Wir werden ihn dabei unterstützen und ihm die notwendige Zeit geben", erklärte Trainer Karel Geraerts den weiteren Plan mit Becker.

Die Chancen auf Spiele für die Profis dürften zumindest gut stehen: Mit Thomas Ouwejan und Derry-John Murkin stehen derzeit nur zwei Linksverteidiger im Kader der Knappen, Ouwejans Vertrag endet nach der Saison. Derzeit deutet nicht all zu viel auf eine Verlängerung hin.

Murkin ist bis 2026 an den FC Schalke 04 gebunden, Becker könnte als Backup für den Engländer agieren.