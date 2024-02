Kroos zum FC Bayern vom Tisch? Aussagen lassen aufhorchen

IMAGO/Pablo Garcia

Keine Rückkehr zum FC Bayern: Toni Kroos bleibt Real Madrid wohl treu

Lose Spekulationen, wonach eine Rückkehr von Toni Kroos zum FC Bayern womöglich im Raum stehen könnte, können wohl endgültig ad acta gelegt werden.

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti geht nämlich von einer Vertragsverlängerung des Spielmachers bei den Königlichen aus. "Ich denke, er wird weitermachen", sagte Ancelotti vor dem Spiel gegen den FC Sevilla am Sonntagabend.

Kroos war zuletzt in spanischen Medien immer wieder mit einem Comeback bei seinem Ex-Klub in München in Verbindung gebracht worden. Im Januar hieß es in einem Bericht der katalanischen Online-Zeitung "El Nacional", Trainer Thomas Tuchel werbe intern für eine Verpflichtung des 34-Jährigen.

Doch inzwischen ist klar: Tuchel ist zur kommenden Saison nicht mehr Chefcoach des FC Bayern - und Kroos wird aller Voraussicht nach auch nicht wieder an der Säbener Straße aufschlagen und stattdessen seine beeindruckende Karriere bei Real fortsetzen.

Wie lange noch? Das entscheidet der Weltmeister von 2014 ganz offensichtlich selbst. "Er ist ein sehr verantwortungsbewusster Mensch, er hat eine sehr klare Vorstellung davon, wie seine Zukunft aussehen wird. Er möchte an dem Tag aufhören, an dem er sieht, dass sein Niveau gesunken ist", sagte Ancelotti.

DFB-Comeback statt Rückkehr zum FC Bayern für Toni Kroos

Zur Rückkehr von Kroos in die deutsche Nationalmannschaft für die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) äußerte sich der italienische Star-Coach zurückhaltend. "Ich werde Kroos keinen Rat geben, was er tun soll. Er ist nicht mein Sohn. Ich kann meinen Sohn beraten", sagte Ancelotti.

Kroos hatte sein DFB-Comeback in der vergangenen Woche zunächst selbst über die sozialen Netzwerke verkündet. "Leute, kurz und schmerzlos: Ich werde ab März wieder für Deutschland spielen. Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben!", schrieb der 34-Jährige bei Instagram.

Bundestrainer Julian Nagelsmann schwärmte in einem "Spiegel"-Interview, Kroos werde "perfekt in das Team passen, das wir im Kopf haben".