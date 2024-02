Magath fordert Zweitliga-Star für die Nationalmannschaft

IMAGO/Zoonar.com/Markus Wissmann

Felix Magath trainierte Hertha BSC im Frühjahr 2022

Vor zwei Jahren bewahrte Felix Magath mit seinem dreimonatigen Kurzzeit-Engagement als Cheftrainer bei Hertha BSC die Alte Dame vor dem Bundesliga-Abstieg. Dieser folgte dann ein Jahr später. Obwohl Hertha BSC nun nur noch zweitklassig spielt, sieht Ex-Coach Magath weiterhin viel Potenzial bei den Berlinern. Einem Leistungsträger traut er sogar den Sprung in die deutsche A-Nationalmannschaft zu.

So würde der 70-Jährige dem überragenden Hertha-Akteur dieser Saison, Fabian Reese, eine Einladung zum DFB-Team aussprechen: "Wäre ich Bundestrainer, wäre die Möglichkeit gegeben, dass Spieler wie der junge Reese die Chance bekommen würden, dabei zu sein", meinte Magath am Rande einer Buch-Präsentation im Berliner Europa-Center am Sonntag.

Magath sagte über den 26-Jährigen, dass er in ihm einen "sehr talentierten Spieler" sehe: "Eine Mannschaft braucht auch junge Spieler. Die haben mehr Energie und bringen daher eine Mannschaft nach vorn", fügte er hinzu.

Fabian Reese meldete sich im Februar bei der Hertha zurück, nachdem er im Januar noch wegen gesundheitlicher Beschwerden eine unfreiwillige Wettkampfpause einlegen musste. Insgesamt überzeugt der gebürtige Kieler in der laufenden Zweitliga-Spielzeit mit bislang 14 Scorerpunkten in 20 Einsätzen.

Tritt Reese in prominente Fußstapfen?

Auch am letzten Spieltag in der 2. Bundesliga stand Reese wieder über 90 Minuten für den Hauptstadtklub auf dem Rasen und trat beim 1:1-Unentschieden bei Eintracht Braunschweig erneut als Vorbereiter in Erscheinung.

Als Zweitliga-Spieler in der Nationalmannschaft würde Reese übrigens in berühmte Fußstapfen treten. So spielten unter anderem auch Lukas Podolski (2004/2005 beim 1. FC Köln) oder Oliver Neuville (2007/2008 bei Borussia Mönchengladbach) nur in der 2. Bundesliga, als sie zum DFB-Team eingeladen wurden.