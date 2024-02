BVB nimmt Real-Star ins Visier

IMAGO/Federico Titone / SOPA Images

Fran García (l.) soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Mit Ian Maatsen, der bis zum Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehen ist, hat Borussia Dortmund die Lücke auf der Linksverteidiger-Position vorläufig geschlossen. Für den Sommer sucht der BVB offenbar bereits nach Alternativen.

Wie das Portal "todofichajes.com" berichtet, hat der BVB ein Auge auf Fran García von Real Madrid geworfen. Demnach ist der 24 Jahre alte Spanier Wunschkandidat beim Revierklub.

Die Königlichen seien bereit, García nach der Saison ziehen zu lassen - und das obwohl sein Vertrag noch bis 2027 datiert ist.

Der zweifache Nationalspieler kommt bei Real Madrid nur selten zum Zug. In der aktuellen LaLiga-Saison stand er in 18 Spielen auf dem Platz, nur elf Mal davon durfte er von Beginn an ran. Zumeist erhält Ferland Mendy den Vortritt.

Bei Davies-Transfer ohne Aussicht auf Spielzeit?

Durch den angepeilten Transfer von Alphonso Davies vom FC Bayern könnte der Konkurrenzkampf weiter zunehmen.

Schon im Winter war García mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Laut dem Portal "Denfensa Central" haben sich die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben bei den Königlichen nach der Verfügbarkeit des Abwehrspielers erkundigt.

Doch statt García verpflichtete der BVB Ian Maatsen. Der Niederländer kam per Leihe bis zum Saisonende vom FC Chelsea. Sollten die Dortmunder den Linksfuß darüber hinaus halten wollen, dürfte es allerdings teuer werden. Laut "Sky" liegt die Ausstiegsklausel bei rund 35 Millionen Euro. Der BVB soll zudem "kein Vorkaufsrecht" für den Youngster besitzen.

Wie viel Real Madrid für García verlangen würde, ist nicht bekannt.

Mit Ramy Bensebaini und Julian Ryerson verfügt der BVB eigentlich über zwei Linksverteidiger. Der Norweger wird allerdings auch rechts gebraucht.

Die "Ruhr Nachrichten" hatten zuletzt berichtet, dass Maatsen nur eine Überganslösung ist und man in der kommenden Saison mit Bensebaini und Ryerson plant. Außerdem kommt Leihspieler Tom Rothe von Holstein Kiel zurück.