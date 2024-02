Holt der FC Bayern Donyell Malen vom BVB?

IMAGO/RHR-FOTO

BVB-Star Donyell Malen ist angeblich ein Thema beim FC Bayern

Bedient sich der FC Bayern wieder einmal beim BVB? Angeblich soll der deutsche Rekordmeister ein Auge auf Dortmunds Offensivstar Donyell Malen geworfen haben.

Es klingt kurios: Sowohl in der letzten als auch in der laufenden Saison zählt(e) Donyell Malen beim BVB zu den besten Scorern, dennoch steht der Niederländer regelmäßig in der Kritik.

Gemessen an seiner Ablöse hat der mittlerweile 25-Jährige tatsächlich zu selten die hohen Erwartungen erfüllt. 30 Millionen Euro überwies die Borussia im Sommer 2021 an die PSV Eindhoven, nur vier Neuzugänge waren je teurer.

Malen, der von den verschiedenen Trainern regelmäßig hin- und hergeschoben wurde, kann nichtsdestotrotz ordentliche Werte vorweisen. In 103 Pflichtspielen traf der Flügelstürmer, der sich auf der rechten Außenbahn am wohlsten fühlt, 31 Mal und bereitete zudem 17 Tore vor.

Erst am Sonntag markierte Malen bei der 2:3-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim seinen zehnten Ligatreffer für den Vizemeister - damit kommt er erstmals in der höchsten deutschen Spielklasse auf einen zweistelligen Wert. Teamintern war nur Niclas Füllkrug (elf Tore) erfolgreicher.

Glaubt man dem türkischen Transfer-Experten Ekrem Konur, dann haben Malens Leistungen ausgerechnet beim Dortmunder Dauerrivalen FC Bayern Eindruck hinterlassen. Der Rekordmeister beobachte die Situation des Angreifers genau, heißt es.

FC Bayern müsste für BVB-Ass Malen tief in die Tasche greifen

Malens Vertrag beim BVB ist noch bis 2026 gültig, satte 40 Millionen Euro würden laut "fichajes.net" fällig werden, sollte der FC Bayern Ernst machen. Neben den Münchnern sollen auch mehrere namentlich nicht genannte Premier-League-Klubs im Rennen sein.

Der Rechtsfuß selbst soll schon in der vergangenen Winterpause mit einem Abschied aus Dortmund geliebäugelt haben. Auch die Führung der Schwarz-Gelben soll einem Verkauf von Malen offen gegenüberstehen.

Dem Vernehmen nach ist eine Trennung im kommenden Sommer im Bereich des Möglichen, denn: Eine Liebesbeziehung ist zwischen Malen und dem BVB bis heute nicht entstanden.