Werder-Boss Fritz klärt über eigene Nachfolger-Suche auf

IMAGO/Steinbrenner

Clemens Fritz wird neuer Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen

Im kommenden Sommer steht bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen eine prominente personelle Veränderung an. Wie in der letzten Woche verkündet wurde, wird Clemens Fritz den bisherigen Geschäftsführer Fußball, Frank Baumann, in seiner Funktion beerben. Wer wiederum die Nachfolge von Fritz antritt, ist noch offen.

Der Ex-Nationalspieler, der sich in den letzten Jahren als Leiter der Profi-Abteilung bei Werder einen Namen gemacht hat, kümmert sich derzeit selbst um seinen eigenen Nachfolger. Um wen es dabei letztlich konkret gehen könnte und wann der neue Profi-Chef vorgestellt werden soll, darüber gab es bis zuletzt noch keine genaueren Informationen.

Gegenüber der "Bild" gewährte Fritz nun zumindest einen kleinen Einblick in die derzeitige Nachfolger-Suche: "Vielleicht wird die Position ja auch nicht inhaltlich und personell eins zu eins neu besetzt. Ich habe da konkrete Vorstellungen, die aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind", ließ der ehemalige Werder-Kapitän zunächst offen, wie genau die Position des Leiters der Lizenzspieler-Abteilung zukünftig genau ausgestaltet werden soll.

Zeitlich hat sich Fritz bei der Suche keinen festen Rahmen gesteckt. Im Gespräch mit der Zeitung meinte der 43-Jährige dazu lediglich: "Es gibt da keinen Deadline Day. Ich werde aber sicher nicht bis zum 1. Juli warten, bis die Fragen beantwortet sind."

Werder Bremen derzeit Achter in der Bundesliga

Einer der potenziellen Kandidaten für die Fritz-Nachfolger als Profi-Chef ist Johannes Jahns, der seit dem letzten Jahr als verantwortlicher Kaderplaner bei Werder Bremen angestellt ist. Ob der Fritz-Vertraute wirklich zum engeren Kandidatenkreis gehört, blieb allerdings noch offen.

Unter der sportlichen Verantwortung von Clemens Fritz hatte sich Werder Bremen zuletzt in der Bundesliga prächtig entwickelt und rangiert aktuell im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg auf Platz acht der Bundesliga-Tabelle.