Kritik am FC Bayern wegen Tuchel

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Der FC Bayern München und Trainer Thomas Tuchel beenden ihre Zusammenarbeit nach dieser Saison

Dass der FC Bayern auch nach dem nächsten Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft, dem 2:2 gegen den SC Freiburg, an Trainer Thomas Tuchel festhält, sorgt bei einem Ex-Spieler der Münchner durchaus für Verwunderung.

"Das basiert alles auf dem Prinzip Hoffnung. Wie das am Dienstag besser werden soll, weiß ich nicht", sagte der frühere Bayern-Profi Dietmar Hamann in seiner Funktion als TV-Experte bei "Sky".

An besagtem Dienstag steht für den deutschen Rekordmeister das Champions-League-Rückspiel gegen Lazio Rom auf dem Programm. Nach dem 0:1 im Hinspiel des Achtelfinales stehen die Bayern bereits mächtig unter Druck.

Hamann, der in der Vergangenheit bereits selten mit Kritik an Tuchel gespart hat, ließ auch dieses Mal kein gutes Haar am Coach. "Schlechte Spiele, schlechte Ergebnisse, zweifelhafte Kommentare", fasste Hamann zusammen.

Es dränge sich das Gefühl auf, dass es Tuchel derzeit nicht gelinge, eine echte Mannschaft auf den Rasen zu schicken. "Was sie dazu bewegt hat zu denken, dass es nach der Verkündigung seines Abgangs besser wird, erschließt sich mir nicht", so Hamann weiter.

FC Bayern: Dann ist eine Trennung von Tuchel "wahrscheinlich"

Der FC Bayern hatte unlängst verkündet, dass man sich im Sommer 2024 von Tuchel trennen werde. Der Vertrag war ursprünglich bis Ende Juni 2025 datiert.

In der Bundesliga liegt der Titelverteidiger bereits weit hinter Tabellenführer Bayer Leverkusen, aus dem DFB-Pokal sind die Münchner früh ausgeschieden. Gegen Lazio droht nun auch das Aus in der europäischen Fußball-Königsklasse und damit die erste titellose Saison seit 2012.

"Sky" berichtet allerdings außerdem, dass eine Trennung von Tuchel noch nicht gänzlich vom Tisch ist. Dem TV-Sender zufolge ist das Duell mit Lazio eine Art "Endspiel". Kommt der FC Bayern weiter, bleibt Tuchel - scheidet man aus, ist eine "Trennung wahrscheinlich", heißt es.