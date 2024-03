Ab jetzt spielt der VfB Stuttgart um die Königsklasse

IMAGO/Franziska Gora

Der VfB Stuttgart siegte zuletzt auch in Wolfsburg

Der VfB Stuttgart spielt in der Fußball-Bundesliga weiterhin eine furiose Saison und rangiert nach 24 Spieltag nur vier Zähler hinter dem FC Bayern auf dem dritten Tabellenplatz. Angesichts der stabilen Leistungen in den letzten Wochen scheuen sich die VfB-Protagonisten mittlerweile auch nicht mehr davor, ihre Saisonziele nach oben zu korrigieren.

Nachdem es offiziell in den vergangenen Monaten zunächst nur darum ging, weitere Punkte für einen ungefährdeten Klassenerhalt zu sammeln, wurde in diesem Frühjahr schnell klar: Für die Schwaben geht es in dieser Verfassung um mehr, es geht um die Qualifikation für den Europapokal.

Und spätestens seit dem Auswärtssieg am letzten Samstagabend (3:2 beim VfL Wolfsburg) sprechen es die Stuttgarter auch öffentlich aus: Der VfB will in die Champions League!

"Klar ist, dass wir unseren Platz nicht mehr hergeben wollen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und die Saison da beenden, wo wir jetzt stehen", meinte Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt nach dem Auswärtssieg in Wolfsburg am "Sky"-Mikrofon und bestätigte damit, dass die höchst prominente Konkurrenz von Borussia Dortmund und RB Leipzig unbedingt auf Distanz gehalten werden soll.

VfB Stuttgart ist besser als im letzten Meisterjahr

Aktuell hat der VfB satte sechs Punkte mehr auf dem Konto als der BVB, RB Leipzig ist sogar auf sieben Zähler distanziert. Bleibt es dabei, winkt unter Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß tatsächlich die Qualifikation zur Champions League.

Selbst VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nahm beim Blick auf das Saisonziel für die verbleibenden zehn Partien kein Blatt mehr vor den Mund: "Jetzt ist natürlich klar, dass wir die Dinge, die wir in der Hand haben, nicht mehr aus der Hand geben wollen. Da wo wir jetzt stehen, das wollen wir verteidigen", meinte der 44-Jährige nach der Partie über den aktuell dritten Tabellenplatz hinter Bayer Leverkusen und dem FC Bayern.

Besonders eindrucksvoll aus Stuttgarter Sicht: Selbst im Jahr der letzten Meisterschaft 2006/2007 haben die Schwaben nicht so viele Punkte eingesammelt wie aktuell. Nach 24 Spieltagen im Meisterjahr vor 17 Jahren stand Stuttgart bei 45 Zählern, während der VfB derzeit schon bei 50 Punkten nach 24 Begegnungen steht.