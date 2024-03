Wildert Bayern bei Leverkusen?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der Erfolg der Werkself weckt Begehrlichkeiten

Beim FC Bayern werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Fündig werden könnte der Klub beim enteilten Konkurrenten aus Leverkusen. Neben Cheftrainer Xabi Alonso haben die Bayern haben offenbar auch zwei Spieler der Werkself im Visier.

Wie "Sky" berichtet, beobachte der FC Bayern Leverkusen-Verteidiger Jeremie Frimpong "genau". Der 23-jährige könnte "unter gewissen Umständen" ein heißer Kandidat für die kommende Saison beim FCB werden.

Durch seine starken Leistungen auf der Bayer-Außenbahn sei Frimpong "im Blickfeld der Bayern nach oben gerutscht", heißt es in dem Bericht.

Bei einem möglichen Deal müssten die Münchener aber wegen einer Ausstiegsklausel eine Ablöse in Höhe von 40 bis 45 Millionen Euro für den Niederländer bezahlen. Der Außenverteidiger könnte vor allem dann ein heißer Bayern-Kandidat werden, wenn der FCB einen Trainer verpflichten sollte, der auf eine Dreierkette setzt und Frimpong als Schienenspieler einsetzt. So wie aktuell Xabi Alonso in Leverkusen.

Alonso, Frimpong, Tah - holt Bayern ein Leverkusen-Trio?

Auch der Trainer gilt als Wunschlösung beim Rekordmeister. Es soll bereits erste Kontakt und Gespräche gegeben haben. Die Tendenz zeige in Richtung Bayern, heißt es bei "Sky".

Neben Alonso und Frimpong steht dem Bericht zufolge auch Leverkusen-Abwehrchef Jonathan Tah auf der Liste von Neu-Sportvorstand Max Eberl, berichtet "Sky".

Zudem enthüllte der Sender weitere Transferkandidaten des Klubs. Mit Theo Hernandez (AC Mailand) und Miguel Gutierrez (FC Girona) befinden sich weitere Außenverteidiger auf dem Zettel der Bayern. In der Abwehr könnte Antonio Silva (Benfica) ein Thema werden.

Eberl gelte auch als Fan von Manu Koné, den er einst für Borussia Mönchengladbach verpflichtete. Im Mittelfeld habe der FCB Martin Zubimendi (Real Sociedad), João Neves (Benfica) und Assan Ouédraogo (17/Schalke 04) im Blick.