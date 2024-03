FC Bayern sorgt für historisches Novum

IMAGO/Ulrich Wagner

Historisches Novum beim FC Bayern

Erstmals in der Vereinsgeschichte erhalten die Frauen des FC Bayern ein exklusiv für sie designtes Trikot.

Dieses wird die Bundesliga-Mannschaft um Stars wie Giulia Gwinn, Georgia Stanway oder Linda Dallmann bereits am 16. März (12:00 Uhr) im Heimspiel gegen RB Leipzig erstmals tragen, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte.

Das Jersey sei "ein besonderes Trikot, das über das Spielfeld hinaus wirkt: Ein Statement von Frauen für Frauen, ein Meilenstein, um die Selbstbestimmtheit und Emanzipation des Frauenfußballs zu symbolisieren, nicht nur weil sich damit ein lang gehegter Traum erfüllt, sondern auch, weil die Spielerinnen des FC Bayern bei der Entstehungsgeschichte einbezogen worden sind", hieß es in der Mitteilung.

Entworfen wurde das Trikot von Model Lena Gercke und ihrer Marke LeGer by Lena Gercke, in Zusammenarbeit mit Ausrüster Adidas und dem FC Bayern.

"Das erste und extra für uns designte Trikot ist von sehr zentraler und emotionaler Bedeutung geprägt. Es ist ein weiterer richtungsweisender Tag in der Geschichte der FC Bayern Frauen. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, die dieses absolute Unikat entwickelt haben", sagte Bianca Rech, Abteilungsleiterin Frauen beim FC Bayern. Lena Gercke erklärte: "Ich bin super stolz und dankbar, Teil dieses längst überfälligen Milestones sein zu dürfen."

FC Bayern: Trikot-Vorstellung zum Weltfrauentag

"Wir freuen uns, zum ersten Mal in der Geschichte des FC Bayern in einem eigens für uns entworfenen Trikot zu spielen. Das zeigt die wachsende Bedeutung des Frauenfußballs. Es wäre schön, bald auch möglichst viele unserer Fans in diesem Trikot im Stadion zu sehen", sagte Nationalspielerin Dallmann.

Offiziell vorgestellt wird das Trikot zum Weltfrauentag am 8. März. Dann ist es auch online sowie vor Ort in ausgewählten Fan-Shops des FC Bayern erhältlich, in Erwachsenen- und in Kindergrößen.