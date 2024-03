BVB-Duo ackert für schnelles Comeback

IMAGO/Ralf Treese

Stehen Gregor Kobel (l.) und Sébastien Haller (r.) dem BVB bald wieder zur Verfügung?

Torwart Gregor Kobel droht Borussia Dortmund offenbar auch im kommenden Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen zu fehlen. BVB-Angreifer Sébastien Haller macht einem Medienbericht zufolge derweil "leichte Fortschritte".

Auf Borussia Dortmund warten wegweisende Duelle. Der BVB gastiert am Samstagabend (18:30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen. Am darauffolgenden Mittwoch (21 Uhr) empfangen die Westfalen dann die PSV Eindhoven zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League.

Eine schnelle Rückkehr von Gregor Kobel sowie Sébastien Haller wäre dementsprechend wichtig. Das BVB-Duo musste zuletzt passen. Kobel machten muskuläre Probleme zu schaffen. Haller zog sich beim Afrika-Cup eine Sprunggelenksverletzung zu.

Laut "Ruhr Nachrichten" trainierte Kobel am Dienstag weiterhin individuell. Der Schlussmann soll demnach für die kommende Partie bei Werder Bremen wackeln. Beim Schweizer wird wohl vor allem das Duell mit der PSV Eindhoven angepeilt. Stellvertreter Alexander Meyer könnte somit am Wochenende wie schon in den vergangenen drei Pflichtspielen des BVB zum Zug kommen.

BVB: Sébastien Haller arbeitet auf Comeback hin

Und wie sieht es bei Haller aus? Der Mittelstürmer macht den "Ruhr Nachrichten" zufolge "leichte Fortschritte". Der 29-Jährige befinde sich bereits im Individualtraining, um schnellstmöglich wieder zur Verfügung zu stehen.

Fakt ist: Der BVB kann jede Hilfe gebrachen. Die Dortmund rangieren in der Bundesliga aktuell auf dem vierten Platz. RB Leipzig lauert einen Punkt dahinter. Die Qualifikation für die Champions League wird beim amtierenden Vize-Meister als absolute Pflicht angesehen.

Die Schwarz-Gelben sind in der Königsklasse indes voll im Soll. Im Achtelfinal-Hinspiel gab es ein 1:1 in Eindhoven. Ein Heimsieg in der kommenden Woche gegen die PSV würde folgerichtig zum Weiterkommen reichen.