VfB-Ikone wirbt für Nübel-Verbleib

IMAGO/Christian Schroedter

Alexander Nübel ist vom FC Bayern an den VfB ausgeliehen

Nach einer sehr erfolgreichen Saison könnten etliche Stars den VfB Stuttgart im Sommer verlassen. Dazu gehört auch Stammkeeper Alexander Nübel, der vom FC Bayern nur ausgeliehen ist. VfB-Ikone Timo Hildebrandt hat sich nun für einen Verbleib der Nummer eins stark gemacht.

"Ich glaube, er tut gut daran, in Stuttgart zu bleiben. Ich glaube, er hat ein kleines Zuhause gefunden", sagte der 44-Jährige am Freitag im "Bild"-Podcast "Stammplatz".

"Klar ist es auch immer eine Frage, was es letztendlich kostet. Er hat ja noch einen Vertrag bei Bayern München und der VfB ist finanziell, auch wenn sie jetzt in der nächsten Saison international spielen sollten, noch nicht auf Rosen gebettet. Aber ich glaube, es tut ihm gut, lange bei einem Verein zu bleiben", fügte der einstige Torhüter hinzu.

Noch ist wohl keine Entscheidung gefallen, wie es im Sommer für Nübel weitergeht. Nach aktueller Vertragslage würde er zunächst zum FC Bayern zurückkehren. Laut "Sport Bild" bevorzugt der Rekordmeister, den 27-Jährigen in der kommenden Spielezeit erneut an den VfB zu verleihen.

Noch ist aber offen, ob der Keeper zu den dafür nötigen finanziellen Abstrichen bereit ist. In Stuttgart soll er derzeit auf rund 50 Prozent seines Bayern-Gehalts verzichten und für die laufende Saison "nur" 3,5 Millionen Euro verdienen.

VfB Stuttgart auf dem Weg in die Champions League

Hildebrandt glaubt derweil, dass Geld im Kampf wichtige Spieler wie Nübel oder Angreifer Serhou Guirassy nicht alles ist.

"Top-Spieler wecken immer Begehrlichkeiten. Aber es kann ein gutes Argument sein für die Jungs, hier international zuspielen. Das verleitet vielleicht auch den ein oder anderen", meint der deutsche Meister von 2007.

Beim VfB herrsche nämlich eine tolle Stimmung, in Sebastian Hoeneß gebe es einen herausragenden Trainer und anderswo sei das Gras nicht immer grüner, zählt Hildebrand weitere Faktoren auf.

Entscheidend für viele Personalfragen wird wohl, ob sich die Stuttgarter tatsächlich für die Königsklasse qualifizieren. Hildebrandt glaubt fest daran.

"Von Woche zu Woche kommt das näher. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte, dass der VfB in der kommenden Saison in der Champions League spielt. Aber wir sind da gebrandmarkt und deshalb demütig unterwegs", so der Ex-Nationalspieler.