Riesenlob für Kane: "Er ist der Beste"

IMAGO/Markus Fischer

Harry Kane schnürte gegen Mainz bereits seinen vierten Dreierpack in dieser Bundesliga-Saison

Harry Kane ist und bleibt ein Phänomen in seiner ersten Saison für den FC Bayern. Beim 8:1-Kantersieg gegen den 1. FSV Mainz 05 traf der englische Stürmerstar erneut dreifach und schraubte seine Bilanz für die Münchner auf sagenhafte 30 Tore nach 25 Bundesliga-Einsätzen nach oben. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht in Kane den derzeit besten Strafraumstürmer der Welt.

In der Talkrunde "Sky90" ging es am Sonntagabend um die Frage, wer auf der Stürmer-Position im aktuellen Weltfußball das Maß aller Dinge sei. Erling Haaland von Manchester City oder Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain gelten derzeit als die absoluten Superstars in der Sturmspitze.

Für "Sky"-Experte Dietmar Hamann steht aber fest, dass zumindest in einer Teildisziplin derzeit niemand am 30-maligen Bundesliga-Torschützen Harry Kane vorbeikommt: "Im Strafraum ist er wahrscheinlich der Beste. Er hat einen unheimlichen Riecher und einen sensationellen Abschluss", meinte der 50-Jährige über den englischen Nationalmannschaftskapitän, der im letzten Sommer von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister gewechselt war.

In seiner ersten Bundesliga-Saison hat Kane schon acht Mal mindestens einen Doppelpack geschnürt, gegen Mainz sogar wieder dreifach genetzt.

"Wenn er den Ball mit dem Innenspann in die lange Ecke schießt, schlagen die ja alle 20 Zentimeter neben dem langen Pfosten ein. Das ist eine herausragende Qualität, die er sich antrainiert hat", schwärmte Hamann von dem 30-Jährigen, der für die Münchner auch in der Champions League mit seinen sechs Treffern in acht Spielen auf eine Top-Quote kommt.

Selbst die Einstellung oder das Überbieten des Torrekords von Robert Lewandowski aus dem Jahr 2020/2021 scheint mittlerweile im Bereich des Möglichen. Der Pole hatte damals 41 Saisontore zu Buche stehen und einen neuen Bundesliga-Bestwert aufgestellt.

Um diesen zu egalisieren, müsste Kane in den verbleibenden neun Begegnungen noch elf Tore erzielen. Für den englischen Superstar absolut machbar, meint zumindest Ex-Bayern-Spieler Hamann: "Ich kann mir bei ihm fast nicht vorstellen, wenn er die neun Spiele noch macht, wie er den Rekord nicht knacken soll."