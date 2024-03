Hamann stellt Forderung an den FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Matthijs de Ligt spielt seine zweite Bayern-Saison

Nicht zuletzt aufgrund mehrerer Verletzungspausen steht Matthijs de Ligt bei gerade einmal elf Startelf-Einsätzen für den FC Bayern in der laufenden Bundesliga-Saison. Nachdem die Formkurve bei dem Innenverteidiger zuletzt aber klar nach oben zeigte, hofft er nun endlich auf einen Aufstieg in der teaminternen Hierarchie.

De Ligt pendelt bei den Münchnern in dieser Saison immer wieder zwischen Startelf, Ersatzbank und Tribüne hin und her. Mal musste er verletzungsbedingt eine Zwangspause einlegen, mal stellte Cheftrainer Thomas Tuchel lieber die Innenverteidiger-Kollegen um Min-jae Kim, Dayot Upamecano oder Eric Dier in der FCB-Startelf auf.

Zuletzt aber kam der 24-Jährige immer besser in Tritt, überzeugte vor allem in der Königsklasse gegen Lazio Rom im Abwehrzentrum.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann forderte nun bei "Sky" ein, den niederländischen Nationalspieler endlich zum Abwehrchef zu befördern.

"Ich habe nicht verstanden, dass er in der Vorrunde fast keine Rolle gespielt hat. Du hast vier Innenverteidiger, von denen keiner die Sprache spricht. De Ligt wahrscheinlich noch am Besten. Du brauchst einen, der organisiert", meinte der TV-Experte am Sonntag nach dem 8:1-Kantersieg des FC Bayern gegen den 1. FSV Mainz 05.

Hamann sicher: "De Ligt ist einer, der eine Abwehr führt"

"Die Stimme ist der zwölfte Mann. Auf dem Platz brauchst du zwei, drei Sprecher. Und im Zentrum ist es ungleich wichtiger. Da haben sie mit de Ligt einen meiner Meinung nach, der für mich der Abwehrchef sein muss. Wer neben ihm spielt, muss man sehen", so Hamann weiter über den Defensivmann, der in dieser Saison schon monatelang mit einer Knieverletzung ausgefallen war.

Charakterlich sei de Ligt sowieso bestens geeignet, den Part des Abwehrchefs beim FC Bayern zu übernehmen, betonte der 50-Jährige: "De Ligt ist einer, der eine Abwehr führt. Das brauchst du, sonst wirst du die großen Titel nicht holen können."

Bei seinen vorherigen Stationen Ajax Amsterdam und Juventus Turin war Matthijs de Ligt als junger Spieler bereits zum Mannschaftskapitän ernannt worden.