Trippier über Bayern-Interesse: "Es war ein Schock"

Kieran Trippier stand beim FC Bayern auf der Liste

Bevor sich der FC Bayern im Januar auf Sacha Boey festlegte und für den Rechtsverteidiger 30 Millionen Euro an Galatasaray überwies, galt für diese Position auch lange Zeit Kieran Trippier als ernsthafter Kandidat. Der Kapitän von Newcastle United hat nun erstmals öffentlich über das Interesse aus München gesprochen.

Der 33-Jährige gilt als absoluter Leistungsträger bei Newcastle, hat sich unter Teammanager Eddie Howe schnell in die Rolle des Führungsspielers eingefunden und die Kapitänsbinde übernommen.

Für Trippier hat daher auch relativ schnell festgestanden, den Klub aus der Premier League nicht verlassen zu wollen. Wie er vom Interesse des deutschen Rekordmeisters erfahren habe, berichtete der 46-malige englische Nationalspieler gegenüber der Zeitung "The Times".

"Ich war in New York und bin um 5 Uhr morgens aufgewacht und habe die Nachricht gesehen: 'Bayern München will dich verpflichten'. Das erste, was ich dachte, war: 'Das ist irgendwie ein bisschen willkürlich!' Ich hätte mit 33 Jahren nie gedacht, dass Bayern München mich verpflichten will. Deshalb war es für mich ein größerer Schock als für alle anderen", so der Außenverteidiger, der im Januar 2022 von Atlético Madrid zurück auf die Insel gewechselt war.

"Dann habe ich sofort mit dem Trainer Eddie Howe telefoniert, und um ehrlich zu sein, weiß er, wie groß meine Verbundenheit zum Verein ist. Ich habe noch nie versucht, einen Wechsel zu erzwingen", führte er weiter aus.

FC Bayern: Kane schrieb Trippier SMS

Da hätten auch die Bemühungen von seinem englischen Landsmann und Bayern-Stürmerstar Harry Kane nichts mehr bewirken können, der Trippier den Wechsel nach München ebenfalls schmackhaft machen wollte: "Er hat angefangen, mir SMS zu schreiben. Er drängte nicht, er fragte nur: 'Ist es wahr?' Eigentlich erstmal nur solche Kleinigkeiten. Dann fing er an, mir zu schreiben, dass es dort wärmer als in Newcastle sei und scherzte ein bisschen – aber Harry ist ein Profi, er würde nicht versuchen, mich ernsthaft wegzulocken."

Nachdem sich im Januar zeitig herauskristallisiert hatte, dass der Newcastle-Routinier nicht sonderlich an einem Wechsel interessiert war, nahm der FC Bayern dann seinerseits Abstand von einem Transfer und holte stattdessen Sacha Boey nach München.

Stammspieler auf der rechten Abwehrseite ist seit einigen Pflichtspielen allerdings trotzdem Joshua Kimmich, der von Cheftrainer Thomas Tuchel auf die Rechtsverteidiger-Position zurückbeordert wurde.