DFB-Hammer! Nagelsmann nominiert wohl VfB-Quartett

IMAGO/Jürgen Kessler

Waldemar Anton und Deniz Undav vom VfB Stuttgart sind wohl erstmals für die Nationalmannschaft nominiert

Für die anstehenden Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft im März nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann wohl gleich vier Spieler des VfB Stuttgart.

Das berichten "Sky" und "Bild". Demnach werden Chris Führich, Deniz Undav, Waldemar Anton und Maxi Mittelstädt für die Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande berufen.

Für Undav, Anton und Mittelstädt wäre es die erste Nominierung. Führich hingegen hatte sein DFB-Debüt bereits im Oktober gefeiert.

Am Donnerstag (14. März) will Nagelsmann seinen Kader bekanntgeben.

Undav hatte bereits im Februar durchblicken lassen, dass er schon Kontakt zum Bundestrainer hatte. "Das verlief eigentlich sehr entspannt. Überwiegend hat Julian Nagelsmann gesprochen, und ich habe zugehört. Da habe ich mich schon zurückgehalten", berichtete der Mittelstürmer von einem Telefonat und ergänzte: "Ihm gefällt meine Unbekümmertheit. Es gibt nichts Schöneres, als für die Nationalmannschaft aufzulaufen."

Über eine Nominierung von Mittelstädt wurde zuletzt schon spekuliert. Der Linksverteidiger spielte in den vergangenen Wochen besonders gut mit Linksaußen Führich zusammen. "Ich glaube, dass Chris und ich sehr gut harmonieren", sagte Mittelstädt nach dem 2:0-Sieg gegen Union Berlin. Mit Blick auf eine DFB-Berufung betonte Führich: "Wir verstehen uns sehr gut, aber da sind auch noch andere Topspieler."

"Also dass sie zusammen funktionieren, das zeigen sie in dieser Saison fast jedes Wochenende", lobte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß seine Schützlinge: "Sie haben sich reingespielt ins Schaufenster. Das sind möglicherweise gute Impulse, die auch eine Nationalmannschaft brauchen kann."

Mittelstädt selbst blieb zuletzt gelassen. "Wir wollen in erster Linie hier beim VfB unsere Leistung bringen, nur so können wir uns empfehlen", sagte er: "Schauen wir mal, was die Zeit bringt."

Nach den Enttäuschungen im November beim 2:3 gegen die Türkei und 0:2 in Österreich hatte Nagelsmann zuletzt auch gravierende personelle Maßnahmen angekündigt. Eine davon ist die bereits verkündete Reaktivierung von Toni Kroos (34) drei Jahre nach dessen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.