BVB-Toptalent trifft wichtige Zukunftsentscheidung

IMAGO/Steinbrenner

Cole Campbell (l.) spielt derzeit für die U19-Junioren des BVB

Cole Campbell gilt als einer der talentiertesten Nachwuchshoffnungen bei Borussia Dortmund. Der 18-Jährige durfte auch schon bei den Profis mitwirken, war beim Winter-Trainingslager im spanischen Marbella mit dabei. Jetzt hat der Youngster eine für ihn wichtige Zukunftsentscheidung getroffen.

Wie aus Berichten von "ESPN" und den "Ruhr Nachrichten" hervorgeht, hat sich Campbell festgelegt, für welchen Verband er fortan und künftig Länderspiele bestreiten möchte.

Der BVB-Youngster ist der Sohn der isländischen Ex-Nationalspielerin Rakel Karvelsson und des US-Amerikaners Lance Campbell, besitzt entsprechend sowohl den isländischen als auch den US-amerikanischen Pass.

Während der Flügelspieler bis zuletzt noch für den isländischen Verband auflief und für die U17-Auswahl des Landes sieben Spiele bestritt, hat er sich laut den Medienberichten nun zu einem Verbandswechsel entschieden.

BVB-Youngster träumt von Profi-Karriere

Zukünftig will der in Los Angeles geborene Campbell für den US-Verband spielen. Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" hat die FIFA dem Verbandswechsel bereits zugestimmt, sodass der Teenager für sein Geburtsland ab sofort spielberechtigt ist. Zum ersten Mal könnte Campbell dann am 24. März für die USA spielen, wenn es mit der U19-Nationalmannschaft des Landes gegen England geht.

Der Offensivspieler wechselte im Sommer 2022 vom isländischen Klub Breidablik zu Borussia Dortmund nach Deutschland. Für die Schwarz-Gelben läuft der seit letztem Monat Volljährige aktuell für die A-Jugend von Trainer Mike Tullberg auf, rangiert mit seinem Team in der U19-Bundesliga West souverän auf Tabellenplatz eins.

Mittelfristig träumt das Top-Talent von einer Profi-Karriere bei Borussia Dortmund und will sich in der ersten Mannschaft des BVB durchsetzen. Wettbewerbsübergreifend hat er in der laufenden Saison 23 Pflichtspiele für Dortmund U19 absolviert und dabei drei Tore geschossen.