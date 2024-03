VfB Stuttgart nimmt griechisches Sturm-Duo ins Visier

IMAGO/Pieter van der Woude

Vangelis Pavlidis soll das Interesse des VfB Stuttgart geweckt haben

Im Sommer drohen dem VfB Stuttgart Abgänge von Serhou Guirassy und Deniz Undav. Die Schwaben nehmen nun offenbar bereits potenzielle Nachfolger für den Sturm ins Visier.

Wie der "kicker" berichtet, hat der VfB Stuttgart ein Auge auf die beiden griechischen Nationalspieler Fotis Ioannidis von Panathinaikos Athen und Vangelis Pavlidis von AZ Alkmaar geworfen. Über die Gerüchte sei in Griechenland zu hören, schreibt das Fachmagazin.

Günstig dürfte aber keiner der beiden Mittelstürmer werden.

Ioannidis hat seinen Vertrag bei Panathinaikos erst vor Kurzem bis 2027 verlängert. Dabei sei aber vereinbart worden, dass der 24-Jährige den Klub bei einem entsprechenden Angebot verlassen darf.

Schon im vergangenen Winter war Ioannidis beim VfB Stuttgart gehandelt worden. Auch Eintracht Frankfurt habe die Fühler ausgestreckt. Ein Deal kam aber nicht zustande - wohl auch weil Panathinaikos auf eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro bestanden haben soll.

Ioannidis machte mit bislang 20 Toren und sieben Assists in 36 Pflichtspielen auf sich aufmerksam.

Auch Pavlidis wäre für den VfB Stuttgart wohl teuer

Der Vertrag von Pavlidis bei AZ Alkmaar ist dagegen nur noch bis 2025 datiert. Dem "kicker" zufolge rufen die Niederländer dennoch 15 Millionen Euro für den 25-Jährigen auf.

In der aktuellen Saison erzielte Pavlidis bereits 26 Treffer in 37 Pflichtspielen. Mit 22 Ligatoren führt der Grieche gemeinsam mit Luuk de Jong die Torschützenliste der Eredivisie an.

Ob der VfB Stuttgart seine Bemühungen bei Ioannidis oder Pavlidis - oder gar bei beiden - verstärkt, ist dem Bericht zufolge noch unklar.

Abhängig werden die Schwaben das wohl von der Zukunft von Serhou Guirassy und Deniz Undav machen. Beim Guineer ruft eine Ausstiegsklausel in Höhe von etwa 20 Millionen Euro eine Vielzahl von Top-Klubs auf den Plan.

Undav ist nur bis zum Saisonende von Brighton & Hove Albion ausgeliehen. Der VfB verfügt über eine Kaufoption, die sich laut "Sky" im Bereich von 13 bis 15 Millionen Euro bewegt.