Schalke-Schock! Asamoah bestätigt Ausfall fürs Hertha-Spiel

IMAGO/Christian Schroedter

Brandon Soppy wird gegen Hertha BSC nicht für Schalke 04 auflaufen können

Der FC Schalke will am kommenden Sonntag beim Gastspiel bei Hertha BSC (ab 13:30 Uhr) den nächsten Schritt in Richtung vorzeitiger Klassenerhalt setzen. Dabei wird den Königsblauen allerdings eine weitere Personalie nicht zur Verfügung stehen.

Wie Lizenzspielerleiter Gerald Asamoah gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" am Mittwoch bestätigte, wird Rechtsverteidiger Brandon Soppy am bevorstehenden Wochenende nicht zur Verfügung stehen.

"Für das Spiel jetzt wird es sicher nicht reichen", gab Asamoah zu Protokoll und nahm damit Bezug auf eine Oberschenkelverletzung bei dem Leihspieler von Atalanta Bergamo.

Schon beim letzten Punktspiel der Knappen am vergangenen Samstag gegen den SC Paderborn (3:3) wurde Soppy mit muskulären Beschwerden nach knapp einer Stunde ausgewechselt. Am Mittwoch nun legte sich die medizinische Abteilung des FC Schalke fest, dass ein Einsatz des 22-Jährigen am Sonntag in Berlin nicht infrage kommt.-

Asamoah bedauerte den Ausfall des Außenverteidigers, der in den Heimspielen gegen St. Pauli (3:1) und Paderborn einen starken Eindruck hinterlassen hatte. Es werde "weh tun, dass er fehlt. Das ist schon schade", fügte der Ex-Nationalspieler hinzu.

FC Schalke 04: Auch Kamaran noch fraglich

Nicht nur bei Soppy, auch bei Leistungsträger Kenan Karaman waren die Sorgenfalten auf Schalke zuletzt groß. Der beste Torschütze der Gelsenkirchener in der laufenden Saison, der seit dem 16. Spieltag schon sechsmal traf, musste zuletzt ebenfalls mit muskulären Problemen kürzer treten.

Im Falle des 30-Jährigen bestehe aber noch die Hoffnungen, dass er sich rechtzeitig für das Absteiger-Duell bei Hertha BSC wieder einsatzfähig melden wird, bestätigte der Leiter der Lizenzspielerabteilung: "Wir müssen von Tag zu Tag schauen".

Karaman wurde in den letzten Monaten so etwas wie die Lebensversicherung des FC Schalke 04. Immer, wenn der Stürmer in den letzten vier Monaten getroffen hat, holten die Knappen auch mindestens einen Punkt.