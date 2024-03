Flicks spektakuläre Barca-Einkaufsliste enthüllt

IMAGO

Hansi Flick will angeblich einen Profi des FC Bayern zum FC Barcelona lotsen

Seit Wochen wird Hansi Flick mit einem Engagement beim FC Barcelona in Verbindung gebracht. Dafür soll der Ex-Bundestrainer klare Forderungen personeller Natur an die Vereinsführung der Katalanen stellen - und eine spektakuläre Einkaufliste vorgelegt haben, auf der auch ein Star des FC Bayern zu finden ist.

Flick werde nur bei Barca unterschreiben, wenn ihm die Verantwortlichen ein Team bauen, das um alle Titel mitspielen kann, berichtet die Online-Zeitung "El Nacional".

Demnach habe der 59-Jährige gemeinsam mit Sportdirektor Deco bereits eine Roadmap erstellt, nach der Barca zur Saison 2025/2026 wieder eine absolute Top-Mannschaft sein soll. Die Transfers von drei Schlüsselspielern sollen dabei im Mittelpunkt stehen.

Erster Flick-Wunschkandidat schon für den kommenden Sommer soll demnach Joshua Kimmich sein. Mit dem 29 Jahre alten Mittelfeldstrategen, dessen aktueller Vertrag 2025 endet, arbeitete Flick schon sehr erfolgreich beim FC Bayern und auch in der Nationalmannschaft zusammen. Finanziert werden soll der Deal demnach mit einem Verkauf von Frenkie de Jong.

Vom FC Bayern zum FC Barcelona? Joshua Kimmich lässt Zukunft offen

Um das angebliche Barca-Interesse an Kimmich ranken sich bereits seit Längerem immer wieder Gerüchte. Er selbst hatte zuletzt ein klares Bekenntnis zum FC Bayern vermieden. "Schauen wir mal, was passiert. Für mich ist das Allerwichtigste, dass ich gute Leistungen zeige, dass ich auf mein Leistungsmaximum komme, und den Rest kann ich nicht beeinflussen", sagte Kimmich mit Blick auf seine Zukunft.

Flicks Transferziel Nummer zwei soll dem Bericht zufolge Florian Wirtz von Bayer Leverkusen sein. Auch der 20-Jährige wird nicht zum ersten Mal mit Barca in Verbindung gebracht. Im kommenden Sommer ist Wirtz wohl nicht zu haben, 2025 aber könnte der amtierende spanische Meister "All in" für den Spielmacher gehen, heißt es in dem Medienbericht.

Als dritten Flick Wunschspieler und "möglichen Traum" nennt "El Nacional" Manchester Citys Superstar Erling Haaland. Sein Ziel sei ein Wechsel in die spanische Liga, der Weg zu Real Madrid wegen der bevorstehenden Verpflichtung von Kylian Mbappé aber versperrt, heißt es. Nach dem Abschluss des Stadionumbaus sei Barca zuversichtlich, wirtschaftlich wieder auf einem stärkeren Fundament zu stehen und einen solchen Mega-Transfer stemmen zu können.