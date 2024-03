Experte: "Für wie doof muss man Pavlovic halten?"

IMAGO/Avanti/Ralf Poller

Nach ein paar guten Spielen beim FC Bayern direkt in die Nationalmannschaft: Aleksandar Pavlovic

Dass Bundestrainer Julian Nagelsmann Newcomer Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern für die beiden letzten Länderspiele vor der EM nominiert hat, hat bei vielen Beobachtern für Verwunderung und Kritik gesorgt. Selbst als taktischer Schachzug - um den talentierten Mittelfeldspieler mit Wurzeln in Serbien vom DFB-Team zu überzeugen und davon abzuhalten, sich dem serbischen Verband anzuschließen - sei die Nominierung nicht geeinigt, wie ein Experte nun betonte.

Auf den Tag genau in drei Monaten startet die EM in Deutschland. Zwei Freundschaftsspiele gibt es davor noch für das DFB-Team. Getestet wird gegen Frankreich und die Niederlande. Für diese Generalproben hat Bundestrainer Julian Nagelsmann unter anderem den 19-jährigen Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern nominiert, der in den letzten Wochen im Mittelfeld des Rekordmeisters auf sich aufmerksam machte.

Der gebürtige Münchner Pavlovic steht derzeit vor der Entscheidung, ob er langfristig für die deutsche Elf auflaufen will oder den Rufen des serbischen Verbandes erliegt, der ebenfalls um den 19-Jährigen wirbt, dessen Eltern aus Serbien stammen.

Deshalb wird gemunkelt, dass Nagelsmann bzw. der DFB ein erstes Zeichen an den Youngster senden will - auch wenn sich Pavlovic durch einen möglichen Einsatz in den Freundschaftsspielen noch nicht festspielen würde.

Der frühere TV-Kommentator und Fußball-Experte Marcel Reif hingegen hält diese Annahme bzw. einen möglichen Schachzug des DFB bei Pavlovic für Humbug. "Pavlovic ist sehr, sehr früh nominiert worden", zeigte Reif bei "Bild" seine Bedenken. "Selbst wenn man ihn im Testspiel ein paar Minuten reinwirft, wird das nichts bringen", so der Experte weiter.

Auf Nachfrage von "Bild", ob durch die Nominierung nicht eine "emotionale Bindung" entstehen könne, wurde Reif noch deutlicher. "Für wie doof muss ich den Jungen halten, dass er glaubt, dass er sich durch die eine Nominierung seine deutsche Karriere gesichert hat", betonte Reif, "das kann doch nicht sein."

Reif: Pavlovic wird eher nicht mit zur EM fahren

Die Frage sei vielmehr: "Ist die Lust da? Sieht er eine Chance", so Reif weiter.

Aus Sicht des ehemaligen TV-Kommentators ist vielmehr fragwürdig, ob "derzeit die Zeit für solche Dinge ist".

Dass Pavlovic am Ende mit zur EM fährt, ist für Reif ohnehin fast ausgeschlossen. "Ich wette, dass er eher nicht dazugehören wird", glaubt der 74-Jährige.

Stattdessen wird laut Reif der zu Jahresbeginn noch schwächelnde und mittlerweile deutlich verbesserte Leon Goretzka zurückkehren. "Er hatte sich verloren, ist aber jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ich glaube, dass nach den beiden Testspielen noch einmal über das Personal geredet werden wird", sagte er.