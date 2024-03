S04-Trainer sagt steilen Topp-Aufstieg voraus

IMAGO/Steinbrenner

Setzt sich Keke Topp beim FC Schalke 04 durch?

Keke Topp ist in dieser Saison der Durchbruch bei den Profis des FC Schalke 04 gelungen. U19-Trainer Norbert Elgert hofft, dass noch viele Eigengewächse folgen werden.

In der laufenden Zweitliga-Saison gehört Keke Topp zum festen Bestandteil des Schalke-Kaders. Der 19-Jährige kommt bislang auf 16 Einsätze in der Liga. Vier Mal stand er sogar in der Startelf.

Zwei Treffer und eine Vorlage stehen für den Stürmer bisher zu Buche.

Schalkes Jugendtrainer Norbert Elgert freut sich besonders über die Entwicklung seines einstiges Schützlings. "Wir freuen uns über jeden, den wir an den Profikader heranführen können", sagte er im Gespräch mit der "WAZ".

Topp sei schließlich 2021 von Werder Bremen zur Knappenschmiede gewechselt, um eines Tages Profi zu werden. "Für ihn geht es jetzt erst richtig los", prophezeite Elgert.

Ohnehin sei es das Ziel des FC Schalke 04 möglichst vielen Talenten den Weg zum Profi zu ebnen. "Es bleibt unsere Aufgabe, Spieler an den Profikader heranzuführen", merkte der Coach an.

Ein Profivertrag sei dabei noch lange keine Garantie für einen Durchbruch. "Profi bist du aus meiner Sicht erst, wenn du dreißig, vierzig, fünfzig Spiele in der ersten, zweiten oder dritten Liga gemacht hast", so Elgert: "Du musst immer hungrig bleiben, gierig sein, dich täglich verbessern zu wollen."

Auch Gerald Asamoah, Lizenzleiter der Schalker, schwärmte zuletzt von Keke Topp. "Keke bringt sehr viel Energie, haut sich immer rein, ob im Training oder im Spiel. Er ist eben ein typischer Schalke-Spieler", lobte der Ex-Profi.

Topp selbst bleibt trotz des Höhenflugs bescheiden. "Wären wir nicht in dieser Situation, hätte ich nicht so viele Chancen bekommen", sagte er mit Blick auf Abstiegskampf in dem sich der FC Schalke befindet: "Wir haben viel rotiert, hatten nicht 14, 15 Stammspieler, die die meiste Spielzeit bekommen."