"Eine Schande": Arsenal-Star will nicht für England spielen

IMAGO/James Manning

Gareth Southgate muss auf Ben White verzichten

Ben White von Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal will derzeit nicht für England auflaufen.

"Für mich ist das eine große Schande. Er ist ein Spieler, den ich wirklich mag", sagte Nationaltrainer Gareth Southgate, nachdem er seinen 25-köpfigen Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Brasilien und Belgien bekannt gegeben hatte.

"Wir haben letzte Woche einen Anruf von Edu (Technischer Direktor bei Arsenal, Anm. d. Red.) erhalten, der mitteilte, dass Ben zum jetzigen Zeitpunkt nicht für die englischen Kader in Betracht gezogen werden möchte", so Southgate. Er wisse nicht "warum das so ist, aber ich muss das respektieren".

White, der am Donnerstag bei den Gunners bis 2028 verlängert hatte, wurde 2021 mit den Three Lions Vize-Europameister. Der Verteidiger gehörte auch zum Kader für die WM 2022, verließ das Camp aber vor Turnierbeginn aus persönlichen Gründen.

Dass dafür ein Streit mit Assistenzcoach Steve Holland der Grund gewesen sei, dementierte Southgate: "Es gibt überhaupt kein Problem zwischen uns und es gab auch nie ein Problem mit Steve Holland. Das wurde in Artikeln erwähnt und es gefällt mir nicht."

Er werde für White mit Blick auf die EM "die Türe offen halten".