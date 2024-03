Stimmen zur Auslosung: Erste Atlético-Ansage an den BVB

IMAGO/Jose Breton

Diego Simeone und Atlético Madrid treffen in der Champions League auf den BVB

Im Viertelfinale der Champions League bekommt es der BVB mit dem spanischen Spitzenklub Atlético Madrid zu tun. Ein Los mit Vor- und Nachteilen - für beide Mannschaften. Die Stimmen zum Duell in der Übersicht:

Carlos Bucero (Sportchef Atlético Madrid): "Für uns ist es eine Ehre, hier im Viertelfinale dabei zu sein. Wir werden in beiden Spielen unser Bestes geben. Sie haben eine großartige Atmosphäre, aber wir werden bei uns im Stadion eine noch bessere schaffen. Es ist nicht nur ein Trend zu sagen, die Dortmunder sind ein schwer zu spielender Gegner, es ist die Realität. In dieser Runde gibt es keine leichten Gegner mehr. Weil wir es uns nicht aussuchen können, müssen wir auf uns schauen."

Hans-Joachim Watzke (BVB-Geschäftsführer): "Für uns war das Wichtigste, zuerst ein Auswärtsspiel zu haben. Speziell Atlético Madrid ist ein tolles Los für uns, aber du möchtest nicht zum Rückspiel nach Madrid. Aber wir müssen uns nichts vormachen: Das sind ganz schwere Spiele. Trotzdem: Atlético gegen uns, das ist 50:50. Wir wissen um die Stärken von Atlético, wir wissen aber auch, dass wir nicht chancenlos sein werden."

Edin Terzic (Trainer BVB): "Wir freuen uns, es ist ein interessantes Los. Ein starker Gegner, aber wenn man sich den Lostopf anschaut, wusste man, dass der Weg in die nächste Runde jetzt noch schwerer wird. Aber wir freuen uns jetzt darauf, nach Madrid zu reisen. Das klare Ziel ist es, gegen einen starken Gegner, der in den K.o.-Spielen schon ein kleines Monster ist, das Ganze auf ein gutes Ergebnis herunterzubrechen, um dann im Heimspiel in Dortmund eine ähnliche magische Nacht zu erleben, wie vor zwei Tagen."

Die Viertelfinal-Hinspiele werden am 9. und 10. April ausgetragen, die Rückspiele finden eine Woche später statt. Das Champions-League-Finale steigt in diesem Jahr im altehrwürdigen Wembley-Stadion in London.