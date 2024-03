Stimmen zu FC Bayern vs. Arsenal: "Ich warte auf dich!"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

FC Bayern vs. Arsenal: Darauf hat Thomas Müller richtig Bock

Der FC Bayern bekommt es im Viertelfinale der Champions League mit dem FC Arsenal aus London zu tun - für beide Klubs ein schwieriges Los. Entsprechend respektvoll äußerten sich die Parteien nach der Auslosung am Freitag. Die Stimmen in der Übersicht:

Alexander Jung (Marketingvorstand FC Bayern): "Es kommt der Tabellenführer der Premier League. Eine Mannschaft, die vor Manchester City und dem FC Liverpool steht, muss schon stark sein. [...] Der Trainer Arteta ist ein Schüler von Pep Guardiola und da wird jetzt ein anderer Fußball gespielt und es werden sicherlich sehr schwere Spiele."

Thomas Müller (FC Bayern, via Instagram): "Und es ist Arsenal. Kai Havertz, mein Freund, ich warte auf dich. Es ist eine nette Auslosung, zwei sehr gute Mannschaften, zwei sehr tolle Stadien und zwei sehr tolle Städte. Es wird hart werden, aber ich bin immer positiv. Wir sehen uns, Gunners!"

Max Eberl (Sportvorstand FC Bayern): "Wir wollen ins Halbfinale kommen, auch wenn Arsenal zu den Top-Vereinen in Europa gehört. Sie haben sich über die letzten Jahre entwickelt. Jetzt haben sie eine ausgewogene Mannschaft mit unglaublicher Schnelligkeit in der Offensive. Und sie spielen sehr attraktiven Fußball. Wir fokussieren und freuen uns auf die Spiele. Auf diese Abende fieberst du hin."

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern): "Wir haben mit Sicherheit den schwierigsten Weg vor uns, den man sich vorstellen kann, spielen jetzt gegen eine der besten Mannschaften in Europa. Sie spielen seit zwei Jahren konstant in der Spitze. Es ist ein homogenes, gefährliches Team, sie schießen extrem viele Tore. Aber wir werden darauf vorbereitet sein. Wir wissen um unsere Qualitäten."

Eric Dier (FC Bayern): "Es ist natürlich besonders für mich, so schnell nach meiner Ankunft beim FC Bayern wieder für ein Spiel nach England zurückzukehren - und dann noch ausgerechnet nach Nord-London. Es ist eine große Möglichkeit für uns, unsere Qualität auf dem höchsten Level zu zeigen. Arsenal hat ein junges Team, das sehr gut performt."

Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender FC Bayern): "Es wird auf jeden Fall ein schwerer Weg nach Wembley! Arsenal als Tabellenführer der Premier League ist in Top-Form, es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Das sind nicht mehr die Gunners, gegen die wir die letzten drei Spiele deutlich gewinnen konnten. Die Zielsetzung ist dennoch klar: Nachdem jetzt drei Mal in Folge im Viertelfinale Schluss war, wollen wir unbedingt weiterkommen."

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern): "Es ist ein schwieriges, aber attraktives Los. Wir können uns auf zwei spannende Spiele freuen. Die Entwicklung von Arsenal ist beeindruckend. Aber wir sind der FC Bayern München. Wir brauchen in London ein richtig gutes Auswärtsspiel. Zu Hause mit unseren Fans im Rücken ist dann alles möglich."

Edu (Sportchef FC Arsenal): "Wir treffen auf eine Mannschaft, die in diesem Wettbewerb sehr erfahren ist und die unglaubliche Spieler hat. Aber wir haben ein gutes Momentum. Wir sind sehr aufgeregt, auf den FC Bayern zu treffen. Ob wir weiterkommen, werden wir sehen. Wie unsere Spieler und unsere Mannschaft abliefert, ist sehr aufregend. Im Moment spielen wir unseren besten Fußball, also lasst uns da weitermachen und schauen, wie weit wir kommen. Es ist ein Privileg, hier dabei zu sein. Viele große Klubs sind noch dabei, deswegen müssen wir unser Bestes geben, um drinzubleiben. Auf dem Platz werden viele fantastische Spieler stehen und ich bin mir sicher, dass in beiden Stadien eine tolle Atmosphäre herrschen wird. Wir werden alles geben, um die nächste Runde zu erreichen."

Die Viertelfinal-Hinspiele werden am 9. und 10. April ausgetragen, die Rückspiele finden eine Woche später statt. Das Champions-League-Finale steigt in diesem Jahr im Wembley-Stadion in London.