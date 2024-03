Plant der FC Bayern eine 150-Millionen-Euro-Attacke?

IMAGO/Maciej Rogowski

Die Benfica-Talente Joao Neves und António Silva werden beim FC Bayern gehandelt

Ein Duo des portugiesischen Rekordmeisters Benfica Lissabon hat der FC Bayern schon länger auf dem Radar. Einem Medienbericht zufolge macht der deutsche Branchenprimus jetzt offenbar Ernst. Eine Verpflichtung wäre allerdings äußerst kostspielig.

Schon im vergangenen Sommer tauchten Spekulationen über ein mögliches Interesse des FC Bayern an Joao Neves auf. Im Februar dieses Jahres fiel erstmals der Name António Silva im Zusammenhang mit dem deutschen Rekordmeister.

Jetzt planen die Münchner offenbar einen doppelten Transfer-Angriff auf Benfica.

Wie die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo " erfahren haben will, denkt die sportliche Führungsriege der Bayern darüber nach, beide Spieler im kommenden Sommer zu verpflichten.

FC Bayern muss für Benfica-Duo tief in die Tasche greifen

Der 19-jährige Joao Neves ist im defensiven Mittelfeld beheimatet und wurde vor geraumer Zeit bereits als "neuer Kimmich" angepriesen.

Nachdem er bereits in der vergangenen Saison auf 17 Spiele und ein Tor für Benfica in Portugals höchster Liga gekommen war, stieg Neves in der laufenden Spielzeit mit 26 Einsätzen (zwei Tore, zwei Vorlagen) endgültig zum Stammspieler unter dem deutschen Benfica-Coach Roger Schmidt auf. Auch drei A-Länderspiele konnte das Top-Talent bereits bestreiten.

Der ein Jahr ältere António Silva gilt hingegen als eines der weltgrößten Talente auf der Innenverteidiger-Position. Mit 85 Pflichteinsätzen, in denen ihm sieben Treffer gelangen, ist auch er längst eine feste Größe beim portugiesischen Rekordmeister. Silva kommt bisher auf sieben A-Länderspiele.

Für Neves und Silva müsste der FC Bayern allerdings tief in die Tasche greifen. In Silvas Vertrag, der bis 2027 läuft, ist dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro verankert. Auch Neves, dessen Arbeitspapier bei Benfica bis 2028 gültig ist, dürfte bei einem geschätzten Marktwert in Höhe von 45 Millionen Euro alles andere als ein Schnäppchen werden. Zumal es mit Manchester United einen zweiten Interessenten gibt.