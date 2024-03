Steigt eine Klub-Ikone beim VfB auf?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Christian Gentner wurde 2007 gemeinsam mit Mario Gomez Deutscher Meister

Die Suche nach einem neuen Sportvorstand beim VfB Stuttgart läuft weiter. Für die Position darunter haben die Schwaben offenbar einen konkreten Plan.

Als Top-Kandidat für den vakanten Posten des Sportvorstand gilt der aktuelle Erfolgs-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Ein möglicher Nachrücker für Wohlgemuth soll schon bereit stehen.

Wie der TV-Sender "Sky" berichtet, könnte VfB-Urgestein Christian Gentner auf Wohlgemuth folgen.

Im Rennen um den Sportvorstand wurden auch immer wieder prominente Namen wie Horst Heldt genannt. Durch den aktuellen Höhenflug der Schwaben und die Transfer-Kracher darf sich Fabian Wohlgemuth allerdings beste Chancen auf den Posten ausrechnen.

Auch Vorstandschef Alexander Wehrle ist ein Fan des 44-Jährigen, der den VfB in kurzer Zeit zu einem Champions-League-Kandidaten geformt hat.

Gentner ist laut "Sky" der Topkandidat als möglicher neuer Sportdirektor. Seit Anfang 2023 ist er Leiter der Lizenzspielerabteilung. Schon damals lautete der Plan, Gentner im Klub einen Aufstieg zu ermöglichen. Der Meister von 2007 habe einen engen Draht zum Team und identifiziere sich voll und ganz mit dem Klub. Auch das Verhältnis zu Wohlgemuth sei bestens.

VfB Stuttgart will neuen Posten schaffen

Allerdings sei neben Gentner noch ein weiterer Kandidat im Rennen. Demnach habe der VfB auch Kim Falkenberg von Bayer 04 Leverkusen im Visier. Dort arbeitet der 35-Jährige als Kaderplaner. Er gilt als Enger Vertrauter von Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Falkenberg ist unter anderem für die Transfers von Alejandro Grimaldo und Jeremie Frimpong verantwortlich und genießt einen guten Ruf. Fraglich sei aber, ob er den wohl kommenden Deutschen Meister verlassen wird.

Der VfB plant laut dem Bericht des Weiteren eine neue Stelle des Technischen Direktors zu schaffen. Dieser solle aktiv an Scouting und Kaderplanung mitwirken. Der Klub suche einen jungen, aber erfahrenen und hungrigen neuen Mann. In der Pole Position stehe Nils Ole Book von der SV Elversberg. Beim Überraschungszweitligisten hat er quasi allein die Scoutingabteilung aufgebaut und ist dort zum Sportvorstand aufgestiegen. Als interner Kandidat für den neuen Posten gelte Chefscout Thomas Henning. Ihn kennt Wohlgemuth aus der gemeinsamen Zeit in Paderborn bestens.