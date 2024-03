Top-Klub will Kimmich wohl zur Transfer-Priorität erklären

IMAGO/nordphoto GmbH / Rauch

Joshua Kimmichs (m.) Zukunft beim FC Bayern ist ungewiss

Beim FC Bayern ist ein Verkauf von Joshua Kimmich wohl nicht mehr ausgeschlossen. Ein Top-Klub aus der Premier League will den Nationalspieler angeblich zur Transfer-Priorität erklären.

Die sportliche Zukunft von Joshua Kimmich ist völlig offen. Der Vertrag des 29-Jährigen beim FC Bayern läuft nur noch bis 2025. Im Sommer steht wohl eine Grundsatzentscheidung bevor: verlängern oder verkaufen.

Wie Transfer-Reporter Ekrem Konur berichtet, hat der FC Arsenal großes Interesse an Kimmich. Die Gunners wollen den Mittelfeldmann demnach neben Brahim Diaz von Real Madrid zur Transfer-Priorität machen. Nähere Informationen nennt der Journalist auf X (ehemals Twitter) nicht.

Laut "Sky" gehört der FC Arsenal zu den fünf Klub, die sich berechtigte Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Kimmich machen dürfen. Manchester City, der FC Liverpool sowie der FC Barcelona und Real Madrid sind wohl ebenfalls mit in der Verlosung. Ein Wechsel zu Manchester United, Chelsea oder Paris Saint-Germain kommt für den DFB-Star hingegen offenbar nicht infrage.

FC Bayern plant Gespräche mit Joshua Kimmich

Der FC Bayern ist dem TV-Sender zufolge inzwischen bereit, Kimmich bei einem passenden Angebot abzugeben. Ein offizielles Preisschild für den Routinier soll es an der Säbener Straße aber noch nicht geben. Gleichwohl stehen in München wohl erst noch Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung mit Kimmich an.

Der Nationalspieler läuft bereits seit 2015 für den deutschen Rekordmeister auf. Unter Trainer Thomas Tuchel agiert Kimmich aktuell als Rechtsverteidiger, da Youngster Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka ein Mittelfeldduo bilden.

"Meine Situation ist sehr, sehr klar. Ich habe noch über ein Jahr Vertrag, es hat noch keiner mit mir gesprochen. Ich bin sehr, sehr entspannt. Am Ende des Tages geht es für mich nur darum, meine Leistung zu zeigen. Wir haben eine Europameisterschaft vor der Tür und dann schauen wir mal, was abgeht", sagte Kimmich bei "Sky" zuletzt über seine sportliche Zukunft.