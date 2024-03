Kaufoption bei SGE-Leihspieler Jakic enthüllt

IMAGO

Kristijan Jakic ist von Eintracht Frankfurt an den FC Augsburg verliehen

Im Januar hatte Eintracht Frankfurt Kristijan Jakic zum FC Augsburg verliehen. Die Fuggerstädter wollen den Defensiv-Allrounder nun offenbar fest verpflichten.

Jakic hatte sich im Winter in Richtung FC Augsburg verabschiedet, nachdem er zuvor in der Bundesliga-Saison 2023/2024 nur einmal in der Frankfurter Startelf gestanden hatte.

Der 26-Jährige wollte auch selbst wechseln, um sich für den EM-Kader der kroatischen Nationalmannschaft empfehlen zu können.

Beim FC Augsburg ist Jakic im defensiven Mittelfeld gesetzt. Seit seinem Wechsel stand er in allen Spielen auf dem Platz. Nur beim FCA-Debüt gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) stand er nicht in der Startelf.

Kein Wunder, dass Augsburg den Leihspieler gerne über den Sommer hinaus halten will. Laut "Sky" will der Tabellensiebte der Bundesliga die Kaufoption für Jakic ziehen. Diese soll sich auf fünf Millionen Euro belaufen.

"Augsburg will und wird alles dransetzten, dass Jakic bleibt", sagte "Sky"-Reporter Florian Plettenberg in der Sendung "Transfer Update - die Show".

Jakic war 2021 zunächst per Leihe von Dinamo Zagreb zu Eintracht Frankfurt gewechselt.

Ein Jahr später verpflichteten die Hessen den Sechser, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, fest. 3,5 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

Bereit Eintracht Frankfurt den Jakic-Deal?

Anfang März hatte es noch Berichte gegeben, nach denen Frankfurt die Leihe von Jakic nach Augsburg bereut hat. Auf den zentral-defensiven Mittelfeld-Positionen hat die SGE nämlich seit Wochen große Personalsorgen.

Ellyes Skhiri fiel zunächst aufgrund des Afrika Cups aus, fehlte zuletzt aufgrund von Rückenproblemen. Hugo Larsson stand mit einer Oberschenkelverletzung nicht zur Verfügung.

Das Duo kehrte aber mittlerweile wieder auf den Platz zurück. Kapitän Sebastian Rode fällt dagegen nach wie vor mit Knieproblemen aus.