Xabi Alonso zum FC Bayern? Bayer-Star reagiert auf Gerüchte

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Thienel

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso wird beim FC Bayern gehandelt

Bayer Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso wird heiß beim FC Bayern sowie beim FC Liverpool gehandelt. Werkself-Profi Alejandro Grimaldo tappt noch im Dunkeln, was die Zukunft seines spanischen Landsmannes angeht.

"Es ist noch zu früh. Er wird wissen, welche Entscheidung er treffen muss. Aber es ist klar, dass ich gerne mit ihm weitermachen würde", sagte der 28-Jährige im Interview mit der Sportzeitung "Marca".

Grimaldo, der selbst auch schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, schwärmte in den höchsten Tönen von Alonso: "Ich hatte während meiner gesamten Karriere sehr gute Trainer, sowohl bei Barcelona als auch bei Benfica. Aber Xabi ist etwas Besonderes. Es gibt nicht viele Trainer wie ihn in der Welt des Fußballs."

Der spanische Nationalspieler gehört unter Alonso zu den absoluten Leistungsträgern bei Bayer Leverkusen. Starke 26 Torbeteiligungen (elf Tore, 15 Assists) in 37 Pflichtspielen für die Werkself stehen in seiner Statistik. Bemerkenswert: Die Leverkusener verpflichteten den flexiblen Außenbahnspieler vor der Saison ablösefrei aus Lissabon.

Titel-Ansage an den FC Bayern

"Ich habe in meiner Karriere immer Titel gewonnen und bin hierhergekommen, um mehr zu gewinnen. Hoffentlich kommen diese Saison die ersten", erklärte Grimaldo in dem Gespräch seine Entscheidung für Bayer, das in 38 Partien 2023/2024 noch ohne Niederlage ist und den wenig schmeichelhaften Spitznamen "Vizekusen" endlich loswerden könnte.

Der wichtigsten von drei möglichen Titeln ist für Grimaldo ganz klar die Meisterschaft. "Die Bundesliga wäre besonders. Hierherzukommen und in meinem ersten Jahr einen Titel zu gewinnen, den Bayer Leverkusen noch nie zuvor errungen hat, hieße, Geschichte zu schreiben. Das ist etwas, was die ganze Mannschaft und auch ich erreichen wollen. Und ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg."

Acht Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters auf den FC Bayern nämlich bereits zehn Punkte. Zudem steht Bayer im Halbfinale des DFB-Pokals und im Europa-League-Viertelfinale.