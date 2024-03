Bericht: Werder hat Zweitliga-Knipser im Visier

IMAGO/Laci Perenyi

Christos Tzolis hat sich offenbar ins Blickfeld von Werder Bremen geknipst

Nach einem starken Start ins neue Jahr ist Werder Bremen zuletzt komplett aus dem Rhythmus gekommen. Speziell die Offensive schwächelte in den letzten sechs Liga-Begegnungen, aus denen nur vier Punkte geholt wurden, extrem. Im Sommer sollen daher frische Kräfte her - offenbar stehen zwei Knipser aus der 2. Bundesliga an der Weser hoch im Kurs.

Vom Europacup redet bei Werder niemand mehr, vielmehr richtet sich der Blick nach drei Niederlagen in Folge wieder nach unten. Noch beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone komfortable elf Punkte, doch das Bremer Programm nach der Länderspielpause ist knüppelhart und die jüngste Form alarmierend.

Auch die Verantwortlichen scheinen realisiert zu haben, dass es spätestens im Sommer Veränderungen braucht. Neuzugänge für den Angriff werden gesucht, nach "Sport Bild"-Informationen zuvorderst in der 2. Liga.

Dort hat der junge Grieche Christos Tzolis auf sich aufmerksam gemacht. Mit 15 Toren und sieben Vorlagen in nur 23 Einsätzen hat der Leihspieler von Norwich City entscheidend dazu beigetragen, dass Fortuna Düsseldorf noch im Aufstiegsrennen mitmischt.

Die vereinbarte Kaufoption für den 22-Jährigen, die bei fünf Millionen Euro liegen soll, übersteigt die finanziellen Möglichkeiten der Rheinländer jedoch. Im Hintergrund scharren Werder und Union Berlin deshalb angeblich mit den Hufen.

In Norwich ist der dynamische Linksaußen noch bis 2026 gebunden.

Werder Bremen erneut an HSV-Knipser Glatzel interessiert

Neben Tzolis soll auch ein alter Bekannter in Bremen wieder zur Debatte stehen. Bereits mehrfach wurde Torjäger Robert Glatzel vom hanseatischen Erzrivalen Hamburger SV bei Werder gehandelt.

Obwohl der 30-Jährige erst im Vorjahr bis 2027 verlängerte, soll er in der kommenden Saison unbedingt erstklassig spielen wollen. Anders gesagt: Verpasst der HSV den Aufstieg erneut, könnte Glatzel gehen.

Dem Vernehmen nach haben Werder, der FC Augsburg und Union Berlin ein Auge auf den treffsicheren Neuner geworfen. Bis zum 15. Juni soll er dank einer Ausstiegsklausel für 2,3 Millionen Euro zu haben sein.