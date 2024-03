Neuer oder ter Stegen? Entscheidung im DFB-Tor wohl gefallen

IMAGO/Jürgen Kessler

Marc-André ter Stegen (l.) wird wohl erneut nur die Nummer zwei sein

Der Zweikampf um den Stammplatz im Tor der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die kommenden Monate vor und während der Heim-Europameisterschaft ist angeblich entschieden. Das zumindest geht aus jüngsten Medienberichten hervor. Manuel Neuer wird demnach als Stammtorwart in den DFB-Kasten zurückkehren, Marc-André ter Stegen einmal mehr nur die Nummer zwei sein.

So zumindest hieß es übereinstimmenden Berichten der "dpa" und vom "RedaktionsNetzwerk Deutschland" am Mittwoch. Offiziell bestätigt ist die vermeintliche Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann aber noch nicht.

Wie es nach "Sportbuzzer"-Informationen heißt, wird Manuel Neuer einmal mehr den Vorzug im Tor der deutschen Nationalmannschaft erhalten, obwohl der Kapitän des FC Bayern seit dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar kein einziges Länderspiel mehr bestritten hatte. Gegen Frankreich wird er am Samstagabend (ab 21:00 Uhr) also voraussichtlich mit der Nummer eins auf dem Rücken zurückkehren.

Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona hatte in der über ein Jahr andauernden und verletzungsbedingten Länderspielpause von Manuel Neuer als klarer Stammkeeper unter den Bundestrainer Hansi Flick und Julian Nagelsmann gegolten, kommt mittlerweile insgesamt schon auf 38 Länderspiel-Einsätze für Deutschland. Bei einem großen Turnier durfte der 31-Jährige bisher allerdings noch nie ran, musste seit 2012 stets Manuel Neuer den Vortritt lassen.

Neuer mit 117 Länderspielen deutscher Rekordtorhüter

"Wir werden mit Beiden ein Gespräch führen, da nehme ich nichts vorweg. An erster Stelle sind die Spieler, dann die Medien. Da habe ich einen Torwarttrainer, der seine Meinung hat, seine Argumente hat, der das auch deutlich besser überblickt als ich. Die Gespräche werden wir führen und dann entscheiden, mit welcher Herangehensweise wir die beiden Spiele gestalten", hatte Nagelsmann zu der sensiblen Torwart-Angelegenheit zuletzt noch gesagt.

Nun soll die Entscheidung gefallen sein, wie seit zwölf Jahren zuungunsten des Barca-Schlussmanns, der im letzten Jahr noch zum besten Spieler der spanischen La Liga gewählt wurde.

Für den mittlerweile 37-jährigen Manuel Neuer könnte es hingegen die letzte große Turnier-Teilnahme seiner Länderspielkarriere bedeuten. Neuer ist mit 117 A-Länderspielen deutscher Rekordtorwart im DFB-Trikot.